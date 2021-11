Ludwigsfelde

Zwei Ladendiebe (29 und 33 Jahre) wurden Montagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde von einem Zeugen festgehalten bis die Polizei eintraf. Sie hatten Spirituosen, Parfüm und Körperpflegeartikel im Wert von 154 Euro eingesteckt. Beamte stellten Identität der beiden fest.

Von MAZonline