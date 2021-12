In der dritten Generation leitet Marten Theumer die „Schuhmacherei Bischoff“ in Ludwigsfelde. Mit 24 Jahren ist er ein junger Schuhmacher, der die Familientradition fortführt und gleichzeitig modernisiert. Uns hat er verraten, wie man die Halbwertszeit von Schuhen verlängert und was der perfekte Schuh für den Nikolaustag ist.