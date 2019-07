Ludwigsfelde

An der Ecke Potsdamer Straße/ Ernst-Thälmann-Straße in Ludwigsfelde ist es am Montag gegen 8.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf einen anderen Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben mit geringem Sachschaden fahrbereit.

Von MAZonline