Ludwigsfelde

Ob ihr kleines Findelkind überleben wird, das wissen Max Schimko und Luisa Reißmöller nicht. Sie wussten ja am Montagmittag noch nicht einmal genau, was für ein Vögelchen sie da neben dem Hirschweg in Ludwigsfelde gefunden hatten. „Ich wollte nur zum Auto und habe auf dem Boden einen Vogel gesehen, der auf dem Rücken lag und wild strampelte“, erzählt der junge Mann.

Seine Freundin Luisa Reißmüller holt ein weiches Handtuch, gemeinsam versuchen sie, das verzweifelte Tierchen zu erwischen. Es hat sich ganz offensichtlich einen seiner Flügel verletzt und steht nun Todesängste aus. Immer wieder versucht es, sich unter einem quer liegenden Baumstamm vor den Menschen zu verstecken. Dass diese großen Wesen ihm helfen wollen, ist in der Vogel-Genetik nicht verankert.

Augen zu – ob aus Angst oder Erschöpfung

Max Schimko gelingt es, mit einem Stück Rinde das flatternde Tierchen hervorzuholen, seine Freundin bekommt es behutsam im Handtuch zu fassen und hebt es auf, nur noch ein Stückchen Kopf mit Schnabel schaut heraus. Der Vogel schließt die Augen, ob vor Angst oder Erschöpfung, das wissen die beiden nicht. Auch nicht, ob sie seine Retter werden. Erst mal suchen sie nach einem Tierarzt in der Nähe, sehen im Internet, dass er noch Sprechzeit hat. Als sie vor seiner Tür stehen, erklärt er, dass er längst Rentner ist. Wenigstens erfahren die beiden von ihm, dass sie eine Amsel auf dem Arm haben und dass es durchaus möglich ist, dass sie nur eine Gehirnerschütterung hat, weil sie gegen irgendetwas gegen geflogen ist.

Und die MAZ erfährt im Kreishaus Luckenwalde: „Die Behörde ist nicht für Wildtiere zuständig, für so etwas hat die Untere Naturschutzbehörde keinen Auftrag“, so Pressesprecherin Katrin Melzer. Ein Ausweg für die beiden jungen Leute mit der Amsel könnten die Pflegestationen zur Aufnahme von verletzten Wildtieren sein. Das hatten sie auch mit ihrem Anruf bei der Tierrettung gehofft, sagt Max Schimko, „dort sagte man uns, man werde sich kümmern und uns informieren“.

Ein gefiedertes Pflegekind

Bis dahin haben die beiden die Amsel in einen Pappkarton mit Luftlöchern gesetzt; „sie muss sich nach dieser ganzen Aufregung erst mal beruhigen“, erklärt Luisa Reißmüller. Nun haben die Verkäuferin und der Krankenpfleger neben ihren beiden Zwergkaninchen auch ein gefiedertes Pflegekind.

Von Jutta Abromeit