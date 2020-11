Ludwigsfelde

So sehr sich Teuta und Gigi Ameti wünschen, 2020 würde endlich zu Ende gehen, so sorgenvoll blicken sie auch auf den Start des neuen Jahres. Zwei bis drei Monate, vielleicht auch bis zum Frühling können sie noch mit ihren Ersparnissen auskommen, doch viel länger werden sie es nicht schaffen, sagen die Restaurantbesitzer. Familie Ameti betreibt die „ Osteria Piccolo Mondo“ am Rathausplatz in Ludwigsfelde. Schon seit mehr als 20 Jahren arbeiten die Gastronomen in der Stadt, hatten erst ein Lokal in der Straße der Jugend, dann in der Potsdamer Straße. 2014 sind sie dann ans Rathaus gezogen.

Die erneute Corona-Schließung entpuppte sich für die Restaurantbetreiber als Katastrophe. „Dieses Mal hat es die Gastronomen hart getroffen“, sagt Gigi Ameti. Im Frühjahr seien die Hilfen schnell gekommen, etwa 9.000 Euro hatten sie damals erhalten – genug, um keinen Mitarbeiter entlassen zu müssen und das Restaurant über die Runden zu bringen. Die November-Hilfen lassen allerdings auf sich warten, bisher konnten die Ametis das Geld noch nicht einmal beantragen. Einen Angestellten mussten die Inhaber daher zum 1. Dezember kündigen.

Nur wenige Ludwigsfelder bestellen im Lockdown

Im Gegensatz zum Frühjahr läuft nun auch der Lieferservice schlecht. „Im November sparen alle wegen Weihnachtsgeschenken“, sagt Gigi Ameti. „Außerdem sind ja die Geschäfte offen da bleiben die Leute nicht so viel zu Hause und bestellen Essen.“ In den Shopping-Centern gebe es schließlich auch Essen zum Mitnehmen. Gerade einmal 20 bis 30 Bestellungen kommen im „Piccolo Mondo“ derzeit an einem Abend rein – auf den Monat gerechnet mache das nicht einmal zehn Prozent ihres Umsatzes aus, sagt Ameti. Der November sei generell ein weniger ertragreicher Monat, aber in diesem Jahr muss das Restaurant auch auf Geburtstags- und Weihnachtsfeiern sowie Hochzeiten verzichten.

Zu wenige Ludwigsfelder lassen sich Essen aus der „Osteria Piccolo Mondo" am Rathausplatz in Ludwigsfelde liefern, sagen die Inhaber. Quelle: Lisa Neugebauer

Im Frühjahr hatte der kurzfristig eingeführte Lieferdienst des Restaurants noch gut funktioniert. Gut 30 Prozent Umsatz habe er damit ausgleichen können, sagt Gigi Ameti. Doch jetzt im November bereut er fast, das Restaurant nicht ganz geschlossen zu haben. „Der Lieferdienst rechnet sich bei den wenigen Bestellungen nicht“, sagt er. Vier Köche – je zwei mittags und zwei abends – sowie eine Person, um die Bestellungen aufzunehmen, hat Ameti im Einsatz. Dazu muss er die Kosten von Strom, Wasser, Heizung, Benzin für die privaten Autos, mit denen das Restaurant die Bestellungen ausfährt, rechnen. „Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ganz zu schließen.“

„Die Gastronomie lebt aber von den Getränken, nicht von der Küche“

Auch der Nachdruck der Flyer, mit denen das Restaurant im Frühjahr noch Werbung für den Lieferdienst gemacht hatte, fehle nun. Er habe welche bestellt, sagt Gigi Ameti, aber weil der Lockdown so kurzfristig kam, hatten viele Gastronomen Flyer in Auftrag gegeben – noch sind sie nicht gekommen. Und noch einen Nachteil gibt es beim Liefern: Die Kunden bestellen selten Getränke. „Die Gastronomie lebt aber von den Getränken, nicht von der Küche“, sagt Ameti. Bei reinen Lieferdiensten sei das anders: Da seien die Küchen kleiner und sie müssten auch kein ganzes Restaurant mieten und unterhalten. „Aber das ist eben nicht unsere Branche, sondern nur eine Notlösung.“

Die Situation sei psychisch belastend, sagt Teuta Ameti – wenn auch anders als noch im Frühjahr. Im ersten Lockdown habe sie vor allem die Ungewissheit beschäftigt, wann sie wieder öffnen können. Die zeitliche Begrenzung auf den November hatte Ameti zunächst positiv gesehen – jetzt, wo wieder eine Verlängerung im Raum steht, sei der Druck wieder da. „Das macht einen psychisch kaputt – wir wissen einfach nicht, was auf uns zukommt“, sagt sie. „Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Einen Plan B haben die beiden Restaurantbesitzer nicht. „So was kann man ja nicht planen“, sagt Teuta Ameti. Sie hofft, dass das „Piccolo Mondo“ bald wieder öffnen kann und sich die Gäste dann genauso auf einen Besuch freuen, wie sie es im Sommer nach dem ersten Lockdown getan haben.

Von Lisa Neugebauer