Extremregen richtet oft großen Schaden an: Damit es künftig nicht zu Havarien im Wohngebiet Rousseaupark kommt, wird am Bahnhof Struveshof ein Pumpwerk für Regenwasser errichtet. Den Kostenpunkt beziffert die Stadt Ludwigsfelde auf 270.00 Euro. Zudem wird das alte Grabensystem in diese Schutzmaßnahme einbezogen.