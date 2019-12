Ludwigsfelde

Die Stadt Ludiwgsfelde erhält 100.000 Euro Fördermittel für den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes. Andreas Scheuer ( CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, übergab dem Ludwigsfelder Wirtschaftsförderer Wilfried Thielicke am Freitagvormittag bei einem Termin in Berlin den Förderbescheid. Ludwigsfelde ist eine von 67 Kommunen bundesweit, die diese Förderung bekommt. Bürgermeister Andreas Igel ist über die Förderung hocherfreut. „Auch wenn wir nach der langen Bewerbungsphase schon nicht mehr mit der Förderung gerechnet haben, ist es jetzt für uns umso mehr Ansporn, gemeinsam mit den Unternehmen ein förderfähiges Konzept zu erstellen, dass die Möglichkeiten des mobilen Internets in der Region für Unternehmen und Bürger gleichermaßen stärkt“, so Igel laut einer Pressemitteilung der Stadt. Mit den Fördermitteln wird im ersten Halbjahr 2020 ein 5G-Konzept für die Industrieparks und Gewerbegebiete entwickelt werden. Dieses Konzept ist dann Grundlage für die zweite Phase des Innovationswettbewerbes des Bundes, in dem die Umsetzung gefördert werden kann. 5G ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Übertragung großer Datenmengen, etwa für das autonome Fahren, die Vernetzung von Maschinen und andere digitale Anwendungen.

Von MAZonline