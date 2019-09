Ludiwgsfelde

Seit 2012 findet in Ludwigsfelde einmal im Jahr das sogenannte Kiezfest statt. In der Robert-Koch Straße versammelten sich deshalb am Sonnabend die Anwohner der benachbarten Straßen, um bei spätsommerlichem Wetter gemeinsam den Nachmittag zu verbringen.

Traditionell organisiert der Bürgerverein Teltow-Flämi...