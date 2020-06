Ludwigsfelde will einen Leuchtturm und ein Innovationslab

Ludwigsfelde

Ludwigsfelde, der Wirtschaftsmotor im Kreis, braucht ein Zukunfts- und Innovationslab, ein kooperatives Netzwerk aus Verwaltung und Wirtschaft, um anstehende Probleme zu lösen. Die Stadt braucht „grüne“ Gespräche und neue Formen der Bürgerbeteiligung, sowohl analog als auch digital, als konsequenteste Lösung am besten einen Bürgerhaushalt. Sie sollte ihr lange gehegtes Vorhaben, am Bahnhof ein Informations- und Tourismusbüro einzurichten, endlich umsetzen und sie könnte aus dem alten Schornstein im Birkengrund einen weithin sichtbaren Leuchtturm machen: Dort könnten aktuelle Informationen zu lesen sein und bei Freude, Trauer oder anderen Anlässen leuchtet er in passenden Farben oder wird angestrahlt. Das alles sind Ideen aus dem vorerst letzten Workshop der Projektgruppe Stadtmarke.

Kreis Teltow-Fläming wächst am stärksten

Initiatorin der Arbeit an einer Stadtmarke ist Mildred Wagner, im Rathaus verantwortlich für das Stadtmarketing. Den Wochenend-Workshop leitete die Berliner Unternehmerin Franziska Berge. Sie gestand: „Ich war überrascht zu lesen, dass Teltow-Fläming der am stärksten wachsende Kreis in Deutschland ist.“ Gleichzeitig sei solch ein Wachstum eine echte Herausforderung. Die sei mit der Konzentration auf Wesentliches und mit den Geschichten dazu, die unbedingt erzählt werden müssten, jedoch zu meistern, so Berge.

Für Museumsleiterin Ines Krause ist eine dieser Geschichten eine Siedlung: „Wir haben die größte zusammenhängende Holzhaussiedlung in Deutschland, aber keiner findet sie.“ Der Stadtverordnete Lars Wendlandt (B90/G) plädiert neben „grünen“ Stadtgesprächen für den Ausbau der Radwege und dafür, Schulgärten wieder zu beleben, unbedingt mit der Erfahrung alter Kleingärtner-Hasen.

Bisher: Markenrad mit Schwerpunkten

Skeptisch ist die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Marquard (SPD); ihr reichen die mehr als 60 Seiten Unterlagen mit dem Markenkern und fünf Schwerpunkten nicht. Ihr fehlen tiefere Analysen und sie meint, das sei vor allem eine Sache der Bürger und Stadtverordneten. Denen werde sie nach der Sommerpause das Ergebnis der Projektgruppe als Strategiepapier vorlegen, so die Ankündigung von Marketingfrau Wagner.

Sie ist die Erfinderin der Nacht für Neugierige in Ludwigsfelde und bei ihr reifen Ideen für Imagekampagnen. Eine der jüngsten und mit witzigen Plakaten an Bushaltestellen sehr erfolgreiche, betraf die akute Personalnot beim pädagogischen Personal für Kitas und Krippen: 17 Bewerber meldeten sich, Ludwigsfelde war vielerorts Gespräch und auf Facebook reagierten 20 000 Personen. „Das hätten wir nur mit einer Stellenausschreibung, die in einer Flut untergeht, nicht erreicht“, so Bürgermeister Andreas Igel ( SPD).

Damit hatte das Stadtmarketing Erfolg: öffentliche Erzieher-Suche. Quelle: Jutta Abromeit

Mit einem ersten Stadtmarken-Anlauf war Wagner 2017 gescheitert. Seither gab es Foren für jedermann an verschiedenen Orten, Experten-Interviews, Workshops und Online-Befragungen. Die Resonanz war teils dürftig, wohl auch, weil sich der Inhalt mehrjähriger Marketing-Ausbildungen nicht mal eben nebenbei vermitteln lässt.

Das weiß auch Igel. Im MAZ-Gespräch erklärt der ehemalige Mercedes-Manager: „Der Markenbegriff ist tatsächlich schwer greifbar. Das Studium zum Marketing ist sehr trocken und theoretisch.“ Das habe auch er bei seiner Ausbildung in zwei Semestern erfahren. „Aber wenn man’s einmal verstanden hat, erschließt sich der Sinn“, erklärt der Rathauschef. Auf die Frage, ob für ihn eine Stadtmarke ein paar Worte sind oder ob es ein Bild ist, sagt er: „Ein unterschriebenes Bild.“

Schlecht umgesetzte Ideen verpuffen

Und er erklärt: „Der Prozess Stadtmarke ist nie zu Ende.“ Jetzt habe man den Markenkern mit seinen fünf Schwerpunkten. Nun müsse das alles mit Bürgern und Stadtverordneten ausgehandelt werden, um die Marke erlebbar zu machen. Die sei schließlich zur Orientierung da, um zu repräsentieren, was eine Stadt ist und was sie ausmache. „Unser bisheriges , Ludwigsfelde bewegt’ auf den Briefköpfen ist nur eine Überschrift“, sagt der Verwaltungschef.

Warum Marketing Lohn und Brot für ganze Berufszweige ist, das erklärte anschaulich ein Satz, den Wirtschaftsförderin Steffi Schmoz fast nebenbei fallen ließ: „Was Neues muss professionell gemacht sein. Wenn eine Idee verpufft, weil sie schlecht umgesetzt wurde, dann ist sie verbrannt.“ Für Kantorin Katrin Hallmann ist eine Stadtmarke nicht nur für Zugezogene wichtig; bedachtsam sagt sie: „Ab und zu muss man sich auch selbst mal bewusst machen, welche Schätze man hat.“

