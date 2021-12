Ludwigsfelde knackt bald die 28.000-Einwohner-Marke. Doch die wachsende Stadt hat Probleme, den Bedarf an Kita-Plätzen zu decken. Zwei Neubauten schaffen zwar Abhilfe – reichen allerdings nicht aus.

Kita Märchenland in Ludwigsfelde: In der Stadt fehlt es an Kita-Plätzen, im März ist ein Aufnahmestopp zu erwarten. Quelle: Lisa Neugebauer