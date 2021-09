Ludwigsfelde

Spielplätze oder Sportanlagen: Damit Kinder und Jugendliche sich in einer Stadt wohlfühlen, kann die Kommune selbst einiges dafür tun. Ludwigsfelde könnte demnächst sogar einen weiteren Schritt wagen: Geht es nach den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Schule, Kultur und Sport, soll die Stadt nämlich das Prädikat „Kinderfreundliche Kommune“ anstreben.

Dieser Titel wird Städten und Gemeinden verliehen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene durchzusetzen. Die Idee dahinter: Ein von Unicef Deutschland und dem Kinderhilfswerk gegründeter Verein namens „Kinderfreundliche Kommunen“ hilft Städten und Gemeinden dabei, sich der lokalen Umsetzung von Kinderrechten zu verpflichten. Kommunen in ganz Deutschland können sich dem Vorhaben anschließen – und bekommen dann ein entsprechendes Siegel verliehen.

Bereits 5 Kommunen in Brandenburg dabei

In Brandenburg wäre Ludwigsfelde die sechste Kommune, die sich einem solchen Vorhaben verschreibt: Neben der Landeshauptstadt Potsdam sind Bernau, Nauen, Senftenberg und seit vergangenem Sommer auch Beeskow offiziell „Kinderfreundliche Kommunen“. Nach Angaben des Stadtsprechers Kevin Senft leben in Ludwigsfelde derzeit 4902 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre.

Was das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ nun heißen soll, erklärte Paul Niepalla, Fachsbereichsleiter für Soziales, Familien, Sport und Kultur, bei der Ausschussitzung am Dienstagabend selbst: „Das Programm zielt darauf ab, die jüngsten Einwohner mit einzubeziehen und auch zu Wort kommen zu lassen.“ Sollte sich Ludwigsfelde also für dieses Vorhaben entscheiden, wären Kinder und Jugendliche bei Entscheidungen zu beteiligen. Nicht nur das: Wie Niepalla ausführte, gehe es dabei auch um „Schutz- und Hilfssysteme“ für Kinder und Jugendliche.

Was für Ludwigsfelde folgen könnte

Ein erster Schritt Richtung „Kinderfreundliche Kommune“ wurde am Dienstag bereits gemacht: Der Ausschuss sprach sich mit fünf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen für ein solches Vorhaben aus. Nach dieser Empfehlung müssen sich die Stadtverordneten im Oktober damit befassen. Stimmen sie dafür, könnte im November ein entsprechender Antrag bei dem in Köln ansässigen Verein gestellt werden.

Der Sport- und Spielpark in Ludwigsfelde lädt Kinder zum Spielen ein. Quelle: Jutta Abromeit

Zunächst gehe es dann um eine Bestandsaufnahme, sagte Niepalla: Welche Angebote gibt es bereits, an welche Formate kann man anknüpfen? Ludwigsfelde habe bereits ein „breites Portfolio“ an Maßnahmen, sagte Niepalla. Danach gehe es dann um eine „Bedarfsermittlung“: Was braucht es noch, um sich ganz offiziell kinder- und jugendfreundlich nennen zu dürfen?

Mehr Angebote für unter 3-Jährige

Nach Ansicht Niels Laags von der „Initiative Familie in Lu“ gar nicht mehr so viel: „Wir sind bereits sehr gut aufgestellt“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Spielplätze, Sportvereine, Musikförderung: In Ludwigsfelde gebe es ein „reichhaltiges Betreuungs- und Bildungsangebot“. Laag, der auch im Familienbündnis Ludwigsfelde aktiv ist, sieht jedoch auch noch „Luft nach oben“: So könnten etwa die Angebote für unter 3-Jährige noch ausgebaut werden.

Auch für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren sieht er noch Handlungsbedarf: Da brauche es mehr Angebote wie Tischtennis oder Outdoor-Kicker. Zwar hätten Jugendliche bereits Anlaufstellen wie den Skatepark oder den City-Treff, doch das Angebot könne nach Ansicht des Stadtverordneten (fraktionslos) noch ausgebaut werden.

Ludwigsfelde bräuchte 4 bis 5 Jahre

Bis Ludwigsfelde das Prädikat „Kinderfreundliche Kommune“ könnte, wird es allerdings dann noch vier bis fünf Jahre dauern. So lange braucht es etwa, bis sich die Punkte ermitteln und umsetzen lassen. Für die Jahre 2022 bis 2025 würden dabei jeweils 6000 Euro zu Buche schlagen: Für die Teilnahme am Programm gibt es einen Jahresbeitrag, der sich später allerdings auf 3000 Euro reduziert.

Von Johanna Apel