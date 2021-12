Ludwigsfelde/Mittenwalde

Musik zieht ein in das Ludwigsfelder Klubhaus und in die St.-Moritz-Kirche Mittenwalde: In den kommenden Tagen bringt ein besonderes Chorprojekt weihnachtliche Klänge in die beiden Orte.

Wie Ludwigsfeldes Kantorin Kathrin Hallmann erklärt, sind dafür der Ludwigsfelder Kirchenchor St. Michael und die Regionalkantorei Mittenwalde zusammengewachsen. „Wir haben dafür ein Chorprojekt ins Leben gerufen“, erzählt sie. Gemeinsam mit der Mittenwalder Kantorin Christine Borleis probt sie seit Januar mit den beiden Chören – und nicht nur das. Für die Adventskonzerte haben die beiden Kirchenmusikerinnen auch ein Orchester mit Harfe auf die Beine gestellt. Hinzu kommen Orgelklänge sowie Solistinnen und Solisten, die die beiden Chöre mit ihren Gesangseinlagen unterstützen.

Uraufführung in Mittenwalde

Im Fokus dabei unter anderem: Das Weihnachtsoratorium „Oratorio de Noel“ von Camille Saint-Saens. Der französische Komponist dürfte vielen auch für das Stück „Karneval der Tiere“ bekannt sein. Nun sollen Ludwigsfelder und Mittenwalder auch seine Weihnachtsmusik zu Gehör bekommen. Das Datum der Konzerte ist dabei nicht etwa zufällig gewählt: Am 16. Dezember jährt sich der Todestag des Komponisten zum 100. Mal.

Für die passende Adventsstimmung sorgen allerdings auch „A Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten sowie das eigens für das Chorprojekt komponierte Stück „O komm, o komm du Morgenstern“ von Sebastian Cyliax. Das Stück erlebt somit in Mittenwalde seine Uraufführung. Ebenfalls anreisen werden die Solistinnen Nadja Merzyn (Sopran), Dörthe Haring (Mezzosopran), Karin Lasa (Alt) sowie die Solisten Ferdinand Keller (Tenor) und Daniel Wunderling (Bass). Eva Curth und Anne-Katrin Gera wirken zudem an Harfe und Orgel mit.

Chorproben unter Corona-Bedingungen

Herausfordernd bei der Vorbereitung auf die Konzerte waren jedoch die Bedingungen: Anfang des Jahres gestartet, fanden die ersten Proben noch online statt, wie Kathrin Hallmann erzählt. Mal in kalten Kirchen, mal unter freiem Himmel und dann später wieder in Präsenz zu Einzelproben: Auch das Chorprojekt hat ein bewegtes Corona-Jahr hinter sich.

Übungs-CDs und Chor-Apps erleichterten nach Angaben Hallmanns dabei die Vorbereitung. Damit die beiden Konzerte nun stattfinden können, setzt sie für die Musiker auf 2G plus – also mit zusätzlichem Test. „Nun hoffen wir auf ein gutes Gelingen und wünschen allen Zuhörenden viel Freude an dem Ergebnis des Chorprojekts in dieser außergewöhnlichen Zeit“, sagt sie.

Info: In Mittenwalde startet das Konzert am 18. Dezember um 17 Uhr in der St.-Moritz-Kirche. Karten (7 bis 15 Euro) gibt es im Pfarramt Mittenwalde und an der Abendkasse. Einlass ab 16.15 Uhr. Mehr dazu unter Kirchengemeinde-Mittenwalde@kkzf.de oder 033764-20331.

In Ludwigsfelde findet das Konzert am 22. Dezember um 20 Uhr im Klubhaus statt. Karten (ab 12 Euro) gibt es im Klubhaus oder unter www.reservix.de. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Für beide Konzerte gilt die 2G-Regel.

Von Johanna Apel