Ludwigsfelde und seine Gäste feierten das Klubhaus

Ludwigsfelde

„Ich freue mich, dass Sie an einem Montagabend alle gekommen sind. Aber das Klubhaus hat heute 60. Geburtstag und man feiert die Feste, wie sie fallen“, begrüßt Andreas Igel, Ludwigsfeldes Bürgermeister und Gastgeber, die 240 geladenen Gäste im großen Saal des Klubhauses. „Es gibt in Brandenburg nicht mehr viele Bühnenhäuser wie dieses. Ob Karneval oder Kaffeeklatsch, es ist das kulturelle Zentrum unserer Stadt. Hier wurden auch wichtige Entscheidungen getroffen. Was Menschen mit 60 Jahren Geschichte machen, mit persönlichen Erinnerungen – das Haus wird immer von dem leben, was Menschen hier erleben wollen“.

Ob Jugendweihe, Tanz, Disco, Fasching, Hochzeit, Bälle oder Musikschule – eine Foto- und Videoreise auf der Leinwand zeigte Erlebnisse der Klubhaus-Vergangenheit: vom ersten Spatenstich am 8. Mai 1954 bis hin zur Klubhaus-Einweihung am 7.Oktober 1959, von Schriftstellern, Modemachern, Schauspielern, Liedermachern und Künstlern. Geladene Gäste wie Dr. Horst Steinicke (81) erinnern sich: „Ich habe die Eröffnung vor 60 Jahren miterlebt. Meine Frau Karin 1964 hier in der Flamingo-Bar kennengelernt, 1965 haben wir hier geheiratet, 1990 hier die Silberne Hochzeit gefeiert. Die Goldene ging nicht, hier war besetzt. 1977 habe ich hier den Nationalpreis für Wissenschaft und Technik überreicht bekommen.“ Den bekamen die Autobauer aus Ludwigsfelde, weil ihnen die Explosiv-Umformung von Lkw-Achsen gelang.

Mein Mann hat hier mit einer anderen Frau geflirtet

Auch die Direktorin vom Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde, Petra Reiß (58) hat eine Anekdote aus der Flamingo-Bar: „Ich war erst 23, und es war Tanzabend. Mein Mann Heiner hat geflirtet. Mit einer anderen. Da hab ich die Bekanntschaft mit dem Manhattan gemacht und diesen Cocktail nicht vertragen. Zu Hause gab mir mein Mann dann eine Bloody Mary mit Tomatensaft und Ei. Ich war vom Anblick sofort geheilt.“ Ein Schüler erzählt: „Meine Eltern haben sich hier kennengelernt, deshalb bin ich auf der Welt. Und ich habe hier Mathematik-Wettbewerbe von der Schule gehabt. Liefen aber nicht so gut.“

Unter den 240 geladenen Gästen waren auch Marlen Trautmann (32) und Gastredner Helmut Zwanzig. Quelle: Marlene Schmidt

Zudem gab es ein buntes Bühnenprogramm. So spielte die Violinistin Mona Seebohm aus Berlin in einer spektakulären Show auf ihrer Laservioline, bot die Sängerin Raina mit atemberaubender Stimme eine Jazz-Performance. Die Gruppe von Angelika Jehmlich führte ein Tanzstück aus dem Musical „A Chorus Line“ auf. Unter den Gastredner war Ludwigsfeldes Karneval-Urgestein Helmut Zwanzig. Aus seiner Büttenrede: „Das Beste war, als beim Fasching das Klubhaus bebte. Eins will ich sagen, ihr Lieben, wir sind uns und dem Klubhaus treu geblieben.“ Moderator Detlef Olle, der zusammen mit Marko Krause durch den Abend führte, reimte auch: „Du bist heute unser Glanzlicht, vielen Dank Helmut Zwanzig!“

Klubhaus-Chefin Nadja Hocke bekam riesigen Beifall

Nach dem Show-Teil erwartete die Gäste ein reichhaltiges Finger-Food-Buffet in der Flamingo-Bar. Von der Miniboulette auf Kartoffelsalat, diversen Canapés, Currywurst, Kuchen, Obsthäppchen, Gemüsesticks bis hin zu Käsewürfel und Trauben. Klubhaus-Chefin Nadja Hocke freut sich über den gelungenen Abend. Zu den Gästen sagte sie: „Sie alle ehren wir für das, was das Klubhaus heute ist!“ Es gab großen Beifall. Ebenfalls um 60 Jahre Klubhaus geht es am 9.Oktober beim nächsten monatlichen Kaffeeklatsch der Veranstaltungsreihe „ Karstädt“ von Carla Karstädt. Sie war übrigens nicht erschienen...

Von Marlene Schmidt