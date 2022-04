Ludwigsfelde

Jetzt ist es offiziell: Ludwigsfelde hat die 28.000-Einwohner-Marke erreicht. Bürgermeister Andreas Igel (SPD) gab vor wenigen Tagen die jüngsten Einwohnerzahlen bekannt. Demnach wohnen derzeit 28.110 Menschen in Ludwigsfelde und seinen elf Ortsteilen. Das ist der höchste Stand seit 1965, als Ludwigsfelde sein Stadtrecht erhielt.

Die jüngsten Zahlen des Rathauses sind aus dem März 2022. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung erklärt, sei die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vormonat um 121 Menschen gestiegen. Demnach hatte Ludwigsfelde die 28.000-Einwohner-Marke im Februar noch nicht geknackt.

Ludwigsfelde: Neue Wohnungen im „Fichtehof“ oder „Ludwig Quartier“

Doch es war abzusehen, dass das nur eine Frage der Zeit sein sollte. Die Stadt wächst und wächst: Nach Angaben des Rathauses sind alleine in den vergangenen zehn Jahren knapp 4000 Einwohner hinzugekommen. Dass immer mehr Menschen Ludwigsfelde zu ihrem Zuhause machen, zeigt sich auch an den großen Wohnprojekten in der Stadt – allem voran dem Rousseau-Park.

Bauarbeiten im Rousseau-Park: Hier entsteht ein Rewe in Ludwigsfeldes neuem Wohngebiet. Quelle: Johanna Apel

Dort entsteht derzeit beispielsweise ein Rewe, um den wachsenden Bedarf an Einkaufsmöglichkeiten zu decken. Und es wird auch an anderen Stellen gebaut: So entsteht neben der Kristalltherme etwa der Wohnkomplex „Fichtehof“ mit 72 Wohnungen, im Flussviertel schreiten währenddessen die Arbeiten am Ludwig Quartier (100 Wohneinheiten) voran.

Ludwigsfelde braucht Kitas und Schulen

Andreas Igel beobachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Dass Ludwigsfelde wachse und wachse, sei schon seit „vielen Jahren deutlich sichtbar und spürbar“, so der Bürgermeister in einer Mitteilung. Er habe oft von „Wachstumsschmerzen“ geredet, da die Bevölkerung schneller ansteige, als die Infrastruktur folgen könne. Resultat dieser Entwicklung sei etwa die Erweiterung der Schullandschaft sowie der Bau neuer Kitas. „Es ist eine Herausforderung, aber es ist auch eine große Chance für unsere Stadt, um den Herausforderungen der Zukunft nachhaltig begegnen zu können“, so Igel. Dennoch verweist er darauf, dass „dauerhaftes Wachstum in diesem Tempo“ nicht gut für alle sei, da man eben nicht nur in neue Gebäude investieren könne. „Die Lebensqualität der Menschen, die schon lange hier leben, darf nicht leiden.“

Auch Chancen für Ludwigsfelde

Wie berichtet, fehlen in Ludwigsfelde Kita-Plätze, derzeit herrscht Aufnahmestopp. Etwas Abhilfe schafft der Kita-Neubau am Westverbinder, der bis zum Ende des Jahres fertig sein soll. Und dann steht noch das Mammutprojekt Schulneubau an. Gleich drei neue Grundschulen sollen in Ludwigsfelde entstehen, die Stadt nimmt dafür 85 Millionen Euro in die Hand. Die ersten beiden Schulen sollen bis zum Schuljahr 2024/2025 fertiggestellt sein, die dritte Schule ein Jahr später.

Die drei neuen Schulen werden jeweils mit Sporthallen ausgestattet, die auch für andere Ludwigsfelder Bürger genutzt werden können. Das sieht Bürgermeister Igel auch als Chance: „Bei allen Risiken und Herausforderungen, die das Wachstum mit sich bringt, sind genau das die Chancen, die ich als Bürgermeister für unsere Stadt Ludwigsfelde sehe“, so Igel. Es ist ein langer Weg, mit vielen kleinen und großen Steinen, aber am Ende schaffen wir etwas, von dem alle profitieren.“

Großteil lebt in Ludwigsfeldes Kernstadt

Bis zum Jahresende rechnet Ludwigsfelde mit einem weiteren Anstieg von 200 bis 400 Neu-Ludwigsfeldern. Von den derzeit 28.110 Bürgern lebt ein Großteil in der Kernstadt – nämlich 22.896 (Stand März 2022).

Die weiteren 5214 Einwohner verteilen sich auf die Ortsteile Genshagen (1365), Ahrensdorf (1043), Siethen (791), Groß Schulzendorf (590), Wietstock (366), Gröben (349), Löwenbruch (275), Kerzendorf (211), Jütchendorf (107), Mietgendorf (77) und Schiaß (40).

Von Johanna Apel