Ludwigsfelde

Der Verein der Freunde der Industriegeschichte Ludwigsfelde ist nach achtmonatiger, coronabedingter Pause wieder aktiv. In den Vereinsräumen auf dem Gelände von Mercedes-Benz Ludwigsfelde treffen sich die Freunde regelmäßig in der Werkstatt und restaurieren Fahrzeuge, die ein wenig in die Jahre gekommen sind.

Auch Treffen des Dokumentations- und des Standortteams finden wieder statt. Dabei war in dieser Woche am Dienstag die Landratskandidatin der SPD Teltow-Fläming, Dietlind Biesterfeld, zu Besuch in den Vereinsräumen. Sie interessierte sich besonders für die Industriegeschichte Ludwigsfeldes und die damit verbundene Stadtentwicklung.

Feier zum 15-jährigen Bestehen des Vereins am 13. September

Der Verein will in diesem Jahr am 13. September die Feier zum 15-jährigen Bestehen nachholen, die eigentlich bereits im April letzten Jahres hätte stattfinden sollen. Das Jubiläum soll nun am Montag, den 13. September mit einem Tag der offenen Tür, einer Feierstunde und einer Fahrzeugausstellung nachgeholt werden.

Gegründet hat sich der Verein am im April 2005. Mit seinem inzwischen verstorbenen Gründungsmitglied und Vereinsvorsitzenden Siegfried Urbanke etablierte er sich schnell im Ludwigsfelder Kulturleben und darüber hinaus. Dabei hat er sich erfolgreich der Erforschung und Bewahrung der interessanten Industriegeschichte Ludwigsfeldes verschrieben. „In mehreren Arbeitsgruppen erforschen und dokumentieren wir die Entwicklung der Ludwigsfelder Industriegeschichte, unterstützen Jugendliche bei der Berufsorientierung oder tauschen uns mit anderen Vereinen aus“, so Detlef Ludwig, der Vereinsvorsitzende.

In den inzwischen 16 Jahren des Vereins-Bestehens haben die Mitglieder viele Aggregate, Fahrzeuge und Motorroller aus den Produktionshallen in Ludwigsfelde gesammelt und in fleißiger Arbeit repariert und restauriert. Ein großer Teil davon kann im Stadt- und Technikmuseum besichtigt werden. Zur Jubiläumsfeier im September erwartet der Verein Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Persönlichkeiten aus den umliegenden Unternehmen wie etwa Mercedes-Benz und MTU. Dabei wird es Fachgespräche, einen Rundgang durch die Ausstellung und die Vorstellung eines „virtuellen Museums“ geben.

Von Udo Böhlefeld