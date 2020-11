Ludwigsfelde

Maren Ruden und Tochter Cora sind wieder einmal begeistert, wie spendenfreudig die Ludwigsfelder sind: Bereits zum 16. Mal sammelt der Verein Weihnachtsengel Geschenke, um sie im Dezember an bedürftige Kinder weiterzugeben – auch in diesem Jahr mit großem Erfolg. Bereits in den ersten drei Stunden der Sammelaktion hatten die Ludwigsfelder über 100 Geschenkpakete an die Weihnachtsengel übergeben.

Über 100 Pakete haben die Ludwigsfelder allein in den ersten drei Stunden bei den Weihnachtsengeln abgegeben. Quelle: Lisa Neugebauer

Weil wegen Corona der Weihnachtsmarkt ausfällt, wo die Ehrenamtlichen die Pakete normalerweise am ersten Advent entgegennehmen, sammelten die Weihnachtsengel die Geschenke in diesem Jahr auf dem Edeka-Parkplatz ein. „Herr Specht hat nicht gezögert und uns sogar noch ein Auto für den Transport zur Verfügung gestellt“, bedankt sich Cora Ruden. Vor allem aber begrüßt sie jeden mit einem großen Strahlen hinter der Mund-Nase-Bedeckung, der kommt, um ein Geschenk zu spenden. Nicht wenige bringen sogar gleich mehrere Pakete mit.

Ludwigsfelderin Cassandra Huke hat gleich einen ganzen Einkaufswagen voller Pakete für die Weihnachtsengel-Aktion mitgebracht. Quelle: Lisa Neugebauer

„Wir machen eigentlich jedes Jahr mit“

Darunter sind auch Mandy Mattheus und Tochter Marissa, die mit einer ganzen Tüte voller Pakete am Stand der Weihnachtsengel vorbeikommen. Die Elfjährige hat ihr Spielzeug aussortiert und gut erhaltene Kuscheltiere und Spiele mit buntem Geschenkpapier verpackt. Auch Süßigkeiten und Bücher spendet die Familie für den guten Zweck. „Wir machen eigentlich jedes Jahr mit“, sagt Mandy Mattheus. „Es gibt ja genug Kinder, die nicht so viel haben, und denen wollen wir eine Freude machen.“

„Bisher haben sich etwa 60 Kinder bei uns angemeldet, die ein Paket haben möchten“, sagt Ruden. Das seien mehr als zu diesem Zeitpunkt in den letzten Jahren. Insgesamt verteilen die Weihnachtsengel immer zwischen 100 und 150 Geschenke – mit einer ähnlichen Anzahl rechnet sie auch in diesem Jahr.

Die Ehrenamtlichen des Vereins Weihnachtsengel sind begeistert vom Engagement der Ludwigsfelder. Maren Ruden (links) hat die Aktion vor 16 Jahren ins Leben gerufen, Tochter Cora Ruden (rechts) ist inzwischen Vereinschefin. Quelle: Lisa Neugebauer

Kinder können sich noch anmelden

Noch immer können sich Familien und Kinder, die eines der Geschenke erhalten wollen mit Name, Adresse, vorzugsweise E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Telefonnummer bei den Weihnachtsengeln anmelden. Informationen erhalten Interessierte auf der Facebook-Seite der Ludwigsfelder Weihnachtsengel, per E-Mail an ludwigsfelder-weihnachtsengel@web.de oder unter der Telefonnummer (0152) 37314933. Anmeldungen für die Familien erfolgt ebenfalls über diese Kontakte.

Auch alle, die die große Sammelaktion verpasst haben, können ihre Geschenke noch bis zum um 1. Dezember im Haus der kleinen Preise ( Potsdamer Straße 57a) oder bei den Stadtwerken (Potsdamer Str. 31) abgeben. Am 9. Dezember übergeben die Weihnachtsengel die Päckchen dann am Klubhaus in mehreren Etappen an die Kinder. Päckchen, die übrig bleiben, geben die Weihnachtsengel an die Arche in Berlin und Potsdam weiter. „Auch da kriegen wir immer tolle Rückmeldungen, wie sehr sich die Kinder freuen“, sagt Cora Ruden.

Von Lisa Neugebauer