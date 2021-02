Ludwigsfelder Bastel-Direktvertrieb Gonis bekommt weitere Auszeichnung

Ludwigsfelde

Das Unternehmen Gonis mit Sitz im Ludwigsfelder Preussenpark hat eine weitere Auszeichnung bekommen: Der deutschlandweit einzige Bastel-Direktvertrieb erhielt bei der Studie „Service-Atlas Dierektvertriebe 2020“ als eines von zehn Unternehmen die Note „sehr gut“.

Erst im Dezember war Gonis vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) als „Unternehmen des Jahres“ im Land Brandenburg ausgezeichnet worden. Nun also die nächste Auszeichnung.

40 Direktvermarkter wurden getestet

Das Unternehmen Service-Value führte für seinen „Service-Atlas“ zum ersten Mal eine umfassende Wettbewerbsanalyse zur Kunden- und Serviceorientierung von 40 Direktvertriebsunternehmen durch. Dazu führten sie nach eigenen Angaben rund 1.500 Interviews mit Kunden, die in den letzten zwölf Monaten etwas bei mindestens einem der ausgesuchten Anbieter gekauft haben.

Das Ludwigsfelder Unternehmen Gonis erreichte dabei die Top-Platzierungen mit „sehr gut“ in den Leistungsdimensionen Gesamturteil, Produkte, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Kundenkommunikation.

Gonis vermarktet über Bastel-Partys

Gonis verkauft Bastel- und Kreativprodukte direkt beim Kunden zu Hause. Was die meisten mit Dessous- oder Tupper-Partys verbinden – das gibt es also auch für andere Branchen. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen sein Konzept im Frühjahr 2020 auf virtuelle Bastel-Partys umgestellt. Diese will Gonis auf jeden Fall auch nach der Pandemie als zweites Standbein beibehalten.

Von Lisa Neugebauer