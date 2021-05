Potsdam/Ludwigsfelde

Paukenschlag im Ludwigsfelder Drogenprozess: Mehr als fünfzehn Jahre Haft hat die Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer aus Genshagen beantragt, die zwischen 2015 und 2019 in den Drogenhandel in der Region verstrickt gewesen sein sollen und denen seit Januar vor dem Landgericht Potsdam der Prozess gemacht wird. Der Angeklagte Tony S. soll nach Ansicht der Anklage für zehn Jahre sowie für weitere fünf Jahre und neun Monate hinter Gitter, Lee S. sogar elf Jahre sowie weitere fünf Jahre und neun Monate, teilte Gerichtssprecher Sascha Beck mit. Bei Tony S. wurden auch mehrere andere Urteile einbeozgen, die in diesen Zeitraum fielen.

100.000 Euro sollen eingezogen werden

Zudem sollen bei beiden Angeklagten jeweils rund 100.000 Euro eingezogen werden, die sie bei ihren angeblichen Geschäften erlangt haben sollen. Die Verteidiger der beiden haben Freisprüche gefordert. Das Urteil soll am 27. Mai im Justizzentrum an der Jägerallee verkündet werden.

Die beiden in Haft sitzenden Angeklagten sollen über mehrere Jahre kleinere Drogenhändler bedroht und gezwungen haben, für sie zu arbeiten und nur die von den Männern beschafften illegalen Drogen weiterzuverkaufen. Gegen einen dritten Angeklagten, den Bruder von Lee S., waren ähnliche Vorwürfe erhoben worden. Seine Verhandlung war aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen worden. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut beginnen. Insgesamt sollen die Drei an mehr als 30 Taten einzeln oder gemeinsam beteiligt gewesen sein; als Bande sollen sie geraubt, erpresst und selbst mit Drogen gehandelt haben.

Von Ingmar Höfgen