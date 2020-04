Corona-Tool für externes Lernen aus Potsdam

Ludwigsfelde

„Als wir vor etlichen Jahren mit der Schulcloud angefangen hatten, also mit dem Arbeiten übers Internet, da war die Begeisterung noch so lala“, erzählt Andrea Ludwig, die Leiterin der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde; „aber heute sind wir natürlich happy, dass wir damit nicht ganz neu starten mussten und dass wir von diesen Erfahrungen profitieren können.“ Das alles funktioniert über das Schul-Webportal von der Potsdamer Firma Smart Komm.

Doch der reguläre Datenaustausch funktioniert jetzt in der Corona-Krise, wo plötzlich der gesamte Schulbetrieb aller Schüler landesweit über solche Kanäle laufen soll, nicht mehr. „Die Lehrer würden in tausenden Anfragen von Schülern und Eltern ersticken, diese Flut wäre für niemanden mehr beherrschbar“, erklärt Thomas Benke, Geschäftsführer von Smart Komm. Deshalb hätten er und seine Kollegen in den zurückliegenden Wochen seit März eigens für diese Situation das Modul Swop-Homework entwickelt und stellten es nun allen Schulen über ihre Internetseite kostenfrei zur Verfügung; lediglich die Erstinstallation mit dem kompletten Anlegen aller Schülerdaten sei einmalig zu bezahlen, so Benke.

Üblicherweise bezahlen Schulen monatlich entweder einen Pauschalpreis oder pro Schüler und Monat 1,50 Euro für die Nutzung des Schulweb-Portals. Die weit mehr als 300 Fontane-Schüler gehörten vor Jahren zu den ersten, die dieses Angebot aus Potsdam nutzten. Jetzt hat ihre Schulleitung das neue Tool umgehend installieren lassen. Schulleiterin Ludwig steht in regelmäßigem Kontakt zur Firma, nach dem Ausprobieren des neuen Moduls erklärt sie: „Wir sind begeistert, es funktioniert prima!“

Lehrer sehen das Aufgaben-Bearbeiten

Mit Swop-Homework stellen Lehrer Aufgaben online zur Verfügung, verfolgen das Bearbeiten und geben Schülern Rückmeldungen. Die Schüler bearbeiten ihre Aufgaben, sie stellen Rückfragen und geben ihre Ergebnisse online zurück. Andrea Ludwig und ihre Kollegen schätzen an der Neuerung vor allem, dass die Kinder bearbeitete Aufgaben wieder hochladen können und die Lehrer sich die Ergebnisse anschauen und darauf reagieren können. Ludwig mailte nach Potsdam Worte, die wie pure Werbung klingen: „Ich möchte Ihnen und Ihren Kollegen sagen, dass wir total glücklich sind mit der Neuerung auf dem Grundschulwebportal, und Eltern und Lehrkräfte die Arbeit damit sehr schätzen.“

Die Smart Komm GmbH hatten der Trebbiner Thomas Benke und der Ludwigsfelder René Krawielicki 2010 gemeinsam mit zwei Potsdamern als IT-Start-up gegründet. Eine ihrer Hauptgeschäftsideen waren damals bereits maßgeschneiderte Software-Lösungen für die Kommunikation im Bildungsbereich als Vorschlag gegen altbekannte Zettelwirtschaften. Inzwischen nutzen bundesweit hunderte Schulen die Anwendungen von Smart Komm, eine der ersten im Grundschulbereich war die Ludwigsfelder Fontane-Grundschule.

Die wenigen Kinder, denen die Technik zuhause noch fehlt, holen sich die Aufgaben einmal wöchentlich ab; Sekretärin Rosi Pechmann legt sie direkt neben dem Haupteingang aufs Fensterbrett. Quelle: Jutta Abromeit

Auf die Fragen an die Schulleiterin, ob denn tatsächlich alle Grundschüler zu Hause schon die Technik haben für diese Art des Lernens und was diejenigen machen, bei denen solche Geräte vielleicht fehlen, erklärt Andrea Ludwig: „Da hilft unsere Sekretärin – diese wenigen Schüler kommen einmal in der Woche ihre Aufgaben und holen sich die Arbeitsblätter dafür ab, noch ganz analog...“ Das heißt: Sekretärin Rosi Pechmann macht die Mappen fertig und legt sie zur verabredeten Zeit aufs Fensterbrett neben dem Haupteingang. So sei gewährleistet, dass einerseits die Corona-Vorschriften eingehalten sind, und andererseits auch diese Schüler nicht ins Hintertreffen geraten, erklärt Ludwig.

Von Jutta Abromeit