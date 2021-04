Ludwigsfelde

Eigentlich hatte Gastronom Peter Knitter gehofft, sich mit einer großen Party aus dem Berufsleben verabschieden zu können. Doch diese Hoffnung hat der Besitzer des „Restaurant Zur Kegelbahn“ in Ludwigsfelde nun angesichts der anhaltenden Corona-Einschränkungen begraben. Seit dieser Woche verkauft er die komplette Innenausstattung der Gaststätte. Hat er sich denn inzwischen auch mit der Schließung abgefunden? „Noch nicht“, sagt der 77-Jährige. „Das wird noch eine Weile dauern.“

Kegelbahn wird abgerissen

Seit knapp einem Jahr steht fest, dass die Kegelbahn an der Potsdamer Straße einem Wohn- und Geschäftshaus mit 22 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten weichen soll. Eigentlich sollte daher Ende Juli 2020 Schluss sein für Knitter, doch der Abriss der Gaststätte verschiebt sich seitdem ständig nach hinten. Zuletzt sollte die Gnadenfrist nur bis Ende März gehen – doch auch jetzt – Ende April – gebe es noch kein Datum für den Abriss, sagt der Inhaber am Freitag.

Trotzdem will Knitter nun die Schließung vorbereiten, denn dass eine Abschiedsparty noch möglich sein wird – daran glaubt er jetzt nicht mehr. „Wir haben ja jetzt schon so lange zu und eine Öffnung ist nicht in Sicht“, sagt er. Auch aus gesundheitlichen Gründen und wegen seines Alters hat er jetzt davon Abstand genommen. Am Donnerstag hat er daher ein Plakat an den Zaun seines Restaurants gehängt: „Gaststättenkomplettauflösung“ steht darauf und eine Telefonnummer unter der sich Interessenten melden können.

Die Ludwigsfelder Restaurant "Kegelbahn" verkauft ihr Inventar. Quelle: Lisa Neugebauer

„Das ist ja alles noch tipp-topp“

Gleich am Freitag haben das Angebot einige Ludwigsfelder wahrgenommen. Ein Paar, das die Kegelbahn gut von Besuchen mit Kollegen und Freunden kennt, schaut sich im Vorraum um. Dort auf den Tischen haben Knitter und sein langjähriger Mitarbeiter Horst Schollmeyer ein Großteil des Geschirrs aufgestellt. Auch Küchengeräte, Technik und die ganzen Möbel wollen sie in den kommenden Wochen verkaufen. Sogar die Kegel- und Bowlingbahnen sollen neue Besitzer finden. „Das ist ja alles noch tipp-topp“, sagt Knitter.

Die Kegelbahn war viele Jahre im Einsatz - nun soll sie verkauft werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Beim Ausmisten sei auch noch einiges zutage gekommen, dass er längst vergessen hatte, erzählt der 77-Jährige. Doch was genau das ist, will er nicht verraten. Vor allem eines wühlt er mit der Ausräumaktion immer wieder auf: seine Wehmut. „Das ist schon sehr schwer“, sagt Knitter. „Das war ja auch alles mal nicht einfach anzuschaffen. Als ich angefangen habe, hatte ich ja nicht gerade einen Sack Geld.“ Seit über 60 Jahren ist Knitter Gastronom – hat als Kellner angefangen, später auch als Koch gearbeitet. Vor 30 Jahren hat er dann die Kegelbahn in Ludwigsfelde übernommen – und sie seitdem leidenschaftlich betrieben. „In der Gastronomie ist es so: Man macht es oder man macht es nicht“, sagt Knitter. „Aber wenn man es macht, dann richtig.“ Für ihn sei die Arbeit eher das erste als das zweite Zuhause gewesen, sagt er.

Alles muss raus: Im Vorraum der Gaststätte haben Peter Knitter und Horst Schollmeyer das Geschirr für Interessenten aufgestellt. Quelle: Lisa Neugebauer

Gastronom behält Erinnerungsstücke

An vielem in der Kegelbahn hängt er noch. „Wenn ich eine große Scheune hätte, würde ich einiges einlagern“, sagt er. „Aber das geht ja nicht.“ Nur einige „Einzelstücke“ will er als Erinnerung aufheben, vor allem Gläser und Porzellan. „Man kann sich ja so schlecht von alten Sachen trennen“, sagt Knitter. Auch einig Stammgäste hätten sich bereits Erinnerungsstücke mitgenommen, erzählt der Gastronom. Und die Kegelmannschaft SG Stern stelle die Pokale, die sonst in einer Vitrine in der Gaststätte aufbewahrt wurden, wohl jetzt zu Hause auf.

Die Bowlingbahn war viele Jahre im Einsatz - nun soll sie verkauft werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Nach und nach wird so alles aus der Kegelbahn verschwinden, dann wird Knitter komplett schließen. Wann das sein wird, kann er nicht sagen – und es wirkt, als wolle er sich darüber am liebsten auch gar keine Gedanken machen. Für den Ruhestand hat er aber schon einen groben Plan: „Zu Hause und im Garten ist ja alles liegengeblieben wegen der Arbeit“, sagt er. Da müsse er dann mal ran.

Von Lisa Neugebauer