Schon seit dem Morgen wird geimpft: Als sich Jörg Kaufmann am Dienstag kurz Zeit für ein MAZ-Gespräch nimmt, haben schon einige Patienten ihre Corona-Impfung erhalten.

„Die Impfungen nehmen jetzt wieder richtig Fahrt auf“, sagt der Internist und Rheumatologe. Gemeinsam mit der Hausärztin Elke Lübcke betreibt er das Gesundheitszentrum am Ludwigsfelder Bahnhof.

Kleines Impfzentrum für Ludwigsfelde

Geht es nach den beiden, verwandelt sich die Praxis in den kommenden Tagen und Wochen zu einer Art Impfzentrum: Jeder der wolle, könne hier gegen das Coronavirus geimpft werden, sagt Kaufmann. Dabei geht es nicht nur um die festen Patienten der beiden Praxen. „Wir haben reichlich Impfstoff“, so der Mediziner. Das Gesundheitszentrum bietet dabei sowohl Dosen von Moderna als auch Biontech an.

Schon in der ersten Corona-Welle habe das Praxisteam viele gegen das Virus geimpft, so Kaufmann – insgesamt wohl etwa 2000 bis 3000 Menschen. „Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht“, bilanziert er. Keiner sei durch die Impfung ernsthaft erkrankt oder gar gestorben. Allerdings, sagt Kaufmann und wird ruhig, habe er es mit einer „hohen Anzahl“ an Menschen zu tun gehabt, die am Coronavirus gestorben seien.

Auch Booster-Impfungen möglich

Da sich die Pandemie-Lage nun erneut zuspitzt, wollen Kaufmann und seine Kollegin deshalb wieder aktiv werden. „Wir wollen den Prozess stoppen, der im Gange ist“, sagt er. Schließlich seien auch die Impfzentren geschlossen. Im Ludwigsfelder Gesundheitszentrum sollen deshalb die Impfungen gegen das Coronavirus neben dem laufenden Betrieb verabreicht werden. Den Mittwoch, wo eigentlich sonst gar kein Praxisbetrieb stattfindet, wollen sie dafür sogar ganz freischaufeln. Ob Patienten eine Erst- oder Drittimpfung wollen, sei dabei egal, so Kaufmann. Wichtig sei nur, dass sich die Praxis an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) halte.

Im Gesundheitszentrum gibt es Impfungen gegen das Coronavirus. Quelle: Johanna Apel

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stiko die sogenannte Booster-Impfung für alle Personen ab 18 Jahren empfohlen. Zuvor galt das nur für Menschen ab 70 Jahren und Risikogruppen. Zwischen der Zweit- und der Drittimpfung ist nach Stiko-Angaben ein Abstand von sechs Monaten einzuhalten. Eine gewisse Verkürzung sei allerdings zulässig.

Corona-Lage beschäftigt die Patienten

Auch Jörg Kaufmann betont, dass die Praxis bei der Booster-Impfung nicht strikt auf die sechs Monate poche. Falls der Zeitraum etwa erfüllt sei, könne auch etwas früher geimpft werden. Dem Gesundheitszentrum kommt dabei die Größe der Praxis zugute: Wie Kaufmann erklärt, sei ausreichend Platz, um zu impfen – und, um den Patienten danach eine Ruhepause zu gönnen.

Dass die Corona-Lage wieder ernster wird, merkt auch das Praxisteam: Derzeit gebe es wieder viele fragende Anrufe, sagt eine Angestellte. Kaufmann, der in den vergangenen Tagen auch Erstimpfungen durchgeführt hat, vermutet, dass die Zahl der Corona-Toten und auch der Blick auf die Intensivstationen des Landes wohl nun doch einige (wieder) zur Impfung bewegen. Bei anderen würden dabei wohl eher die Einschränkungen für Ungeimpfte eine Rolle spielen.

Corona-Impfung an drei Sonntagen

In den kommenden Tagen und Wochen wird das Ludwigsfelder Gesundheitszentrum also ein kleines Impfzentrum. Dafür sind sogar Aktionen geplant: An den kommenden drei Sonntagen (28. November sowie 5. und 12. Dezember) wird von 9 bis 14 Uhr gegen das Coronavirus geimpft.

Info: Abseits der drei Sonntage sind Corona-Impfungen montags und dienstags von 8 bis 20 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 14 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr möglich. Impfausweis und Chipkarte sind mitzubringen.

Von Johanna Apel