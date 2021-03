Ludwigsfelde

Das letzte freie Baugrundstück im Ludwigsfelder Rousseau-Park sorgt derzeit für Diskussionen: Seit bekannt wurde, dass die Eigentümer-Gesellschaft Callidus dort statt Einfamilienhäuser Geschosswohnungen bauen möchte, erregt die Idee viele Gemüter. Zuletzt wurde die Entscheidung über die Änderung des Bauantrags erneut in den Bauausschuss verwiesen, weil über 600 Ludwigsfelder sich in einer Petition dagegen aussprachen. Die Diskussionen sind völlig verfrüht, sagen nun der Geschäftsführer der Callidus, Wolfgang Kleiner, und Geschäftspartner Vinh-Nghi Tiet.

Die beiden Männer können nicht nachvollziehen, warum sich jetzt schon Protest regt: „Das ist kein Prozess, wo schon alles fest ist – und schon gar nichts entschieden“, sagt Tiet. Die Änderung des Bebauungsplans sei lediglich der Start eines langwierigen Verfahrens, in dem es frühzeitig auch zur Öffentlichkeitsbeteiligung komme, so Kleiner. Tatsächlich dauert es in der Regel gut zwei Jahre, bis der fertige Bebauungsplan steht, und erst dann steht fest, was genau gebaut wird. Auch Gutachten etwa für Lärm, Umwelt und Verkehr würden erst nach der ersten Abstimmung erfolgen. Dennoch: Natürlich hat der Investor vor Start des Bebauungsplan-Verfahrens eine Idee, was auf seinem Grundstück entstehen soll.

Um dieses Grundstück im Rousseau-Park geht es. Hier sollen statt Häuschen Wohnungen entstehen. Quelle: Screenshot Google Earth

„Es war nie die Rede davon, dass wir dort Hochhäuser bauen wollen“, sagt Kleiner. Er geht im Moment davon aus, dass das Unternehmen die Maximalzahl von 600 Ein- bis Zweizimmerwohnungen auf dieser Fläche nicht auskosten werde. Vielmehr seien dort auch ein betreutes Wohnen und ausreichend grüne Flächen angedacht. „Uns geht es immer um Qualität, und bei der Planung fragen wir uns, ob wir uns dort als Mieter vorstellen können“, sagt Kleiner.

„Ich halte die Verdichtung an dieser Stelle für den richtigen Weg“, sagt der Geschäftsführer. Beim Bau der Einfamiliensiedlung sind unter anderem auch ein Park und eine Streuobstwiese entstanden, außerdem beginnt im dritten Quartal der Bau der Wohnungen des Quartierzentrums, in dem sich auch ein Rewe-Supermarkt ansiedeln wird. „Es ist nur sinnvoll, dass diese Angebote von mehreren Menschen genutzt werden“, sagt Kleiner.

Bedarf an Wohnungen ist da

Zudem spüre er bereits den Bedarf an Wohnungen in der Nähe der bereits bestehenden Siedlung. „Zum Klientel, das anfragt, gehören unter anderem die Eltern der Rousseau-Park-Bewohner, die nah an ihrer Familie sein wollen“, so Kleiner. Mit dem Bau von mehr Geschosswohnungen ließe sich zudem eine bessere Durchmischung im neuen Stadtteil erreichen. „Bisher haben wir hier eher eine Monokultur“, sagt Tiet – denn Einfamilienhäuser bauen hauptsächlich junge Familien.

Den Wunsch nach Wohnungen spüren die Unternehmer auch in der Politik. Bürgermeister Andreas Igel (SPD) sprach sich bereits für das Vorhaben aus. „Unser primäres Interesse ist es, etwas zu schaffen, was von der Stadt gewollt und für die Stadt gut ist“, sagt Tiet. Für Callidus sei es wesentlich weniger Arbeit, auf der Fläche weiter Einfamilienhäuser zu bauen, sagen die Unternehmer – denn dafür gibt es bereits einen geltenden Bebauungsplan. „Aber wir sind überzeugt, dass das nicht richtig wäre“, so Kleiner. Beide würden an dem Projekt hängen und mit einem langfristigen Blick drauf schauen. „Wir halten Wohnungen politisch und konzeptionell für den besseren Weg.“

Im Bebauungsplan eingeschlossen werden soll neben dem 9,3 Hektar großen Grundstück oberhalb des derzeit bebauten Gebiets zwischen Rousseauallee, L 95 und L 79 auch die Kreuzung Rousseauallee/L 95. Hier soll ein Kreisverkehr entstehen, unter anderem um den Verkehr auf der Landesstraße auszubremsen und den Lärm zu reduzieren.

