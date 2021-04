Ludwigsfelde

Christian Tepper und Lisa-Marie Völker aus Ludwigsfelde eint ihr Interesse an Geschichte. Beide sind vor gar nicht so langer Zeit zur Initiative um die Wietstocker Gräber gestoßen. Sie haben dort mit angepackt und wollen auch längerfristig weitermachen. Im Zentrum ihres Interesses steht aber vor allem das eigene Projekt.

Gleich gegenüber dem evangelischen Krankenhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in einem kleinen Gewerbehof hat Christian Tepper eine Halle, eine, die eigentlich nicht klein ist. Für die Zwecke, die das junge Paar dort verfolgt, ist sie aber deutlich zu klein. Hier stehen zwei ältere Mercedes-Modelle, geschätzt aus den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Eine Etage höher, auf einer Kraftfahrzeug-Hebebühne, wartet ein VW Pritschenwagen, ein früher T2, auf seine weitere Verwendung, wie immer die auch mal aussehen soll.

Mig-Triebwerk an der Decke

Christian Tepper ist Sammler mit Leidenschaft. Das wird schnell schon beim Betreten des Grundstückes klar, das am südlichen Rande des Geländes des ehemaligen Daimler Motorenwerks liegt. Ein großes Schild der IFA Automobilwerke Ludwigsfelde prangt gleich neben dem Eingang zur Halle der beiden. Drinnen, neben den Fahrzeugen, hängt auch ein altes Rad an der Decke. Im etwas schummrigen Licht dort oben lassen sich Fabrikat und Baujahr nur erahnen. Ob der Drahtesel fünfzig, sechzig oder gar siebzig Jahre auf dem Buckel hat, tritt als Frage schnell in den Hintergrund. Denn gleich rechts daneben, noch etwas weiter hinten, hängt etwas, mit dem der Laie nun wirklich gar nichts anzufangen weiß.

Ab 1957 wurden auf dem Gelände nördlich der Tepperschen Halle Strahltriebwerke für den DDR-Passagierjet Baade 152 gefertigt. Mangels Erfolg konzentrierte sich der VEB Industriewerk Ludwigsfelde später auf die Wartung von Triebwerken der Mig-Kampfflugzeuge der Nationalen Volksarmee. Eines davon hängt bei Christian Tepper unter der Decke.

Daimler-Benz-Motor aus Speyer

Noch mehr Fluggeschichte gibt es davor zu bestaunen. Ein nackter Flugzeugmotor, von der Größe eines mittleren Büroschreibtisches, steht hier als warte er auf seine Überholung. Ab 1937 fertigte die Daimler-Benz Motoren GmbH (DB-MG) im späteren Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen die Flugzeugmotoren DB 600 in Serie. Binnen eines einzigen Jahres gründete sich die DB-MG hier, errichtete das Flugmotorenwerk und nahm im Mai 1937 die Serienproduktion auf. „Für diesen Motor sind wir bis nach Speyer in Rheinland-Pfalz gefahren“, sagt Lisa-Marie Völker. „Der Vorbesitzer hatte gleich drei davon und hat uns den hier zu einem Vorzugspreis überlassen, die anderen beiden hat er dafür etwas teurer verkauft“, fügt Christian Tepper hinzu.

Anders als eine Vielzahl Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder ist Tepper nicht durch die Produktion von Kraftfahrzeugen oder anderer Motoren vorbelastet. „Ich habe auf dem Bau gelernt“, sagt er. „Beruflich beschäftige ich mich mit Wohnungsauflösungen und Geländeberäumungen – wie eben hier auf dem ehemaligen Daimler-Gelände.“ Immer wieder findet er rings um das Gewerbegelände Typenschilder und anderes Kleinzeugs aus der vergangenen Motorenproduktion.

Teppers Idee: Museum im alten Speisesaal

Nur, wohin mit all den Zeugnissen der Ludwigsfelder Vergangenheit? Seit Jahren schon möchte er die nur wenige Schritte entfernt gelegene ehemalige Waldsporthalle zu einem Ausstellungsraum oder zu einem Museum umfunktionieren. Die Halle, die früher vor allem Radballern und Boxern als Sportstätte diente und um die sich der Judoverein etwa 2015 bemüht hatte, ist inzwischen ein „Lost Place“, wie es viele in Brandenburg gibt. Vorne mit Stahltür gesichert, haben sich hinten vermutlich ungebetene Gäste türgroßen Zutritt durch die Mauern verschafft. Seit dem vergangenen Jahr sorgt ein riesiges Loch im Dach dafür, dass der Boden der Halle allmählich aufquillt.

Um diese Halle, den ehemaligen Speisesaal, hat sich Christian Tepper schon vor acht Jahren bemüht, „leider vergeblich“, sagt er. Damals gab’s einen Besichtigungstermin, dazu ein Angebot, die Halle für 10 000 Euro zu kaufen – und dann war plötzlich Funkstille. Nun hat Tepper vor einigen Wochen nochmals sein Konzept in der Stadtverwaltung vorgelegt. Es enthält eine Dauerausstellung, etwa mit Bildern und sonstigen Fundstücken aus der Zeit der DB-MG und danach. Und es bietet mit geschätzt insgesamt rund 800 Quadratmetern auch Platz für Wechselausstellungen oder andere Nutzungen. Derzeit ist es maximal ein weiteres Fotomotiv in der Rubrik `Lost Places in Brandenburg´.

