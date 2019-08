Ludwigsfelde

Am 2. September wird das Ludwigsfelder Sozialkaufhaus „Haus der kleinen Preise“ in neue Räume ziehen. Nach langen Gesprächen und Verhandlungen wurde eine gemeinsame Lösung mit der Stadt gefunden. Das Haus findet sein neues Domizil in der Potsdamer Str. 57a. Dabei handelt es sich um die 600 Quadratmeter großen Räume des ehemaligen Plusmarktes.

Neues System

Zudem wird das Haus der Kleinen Preise sein System umstellen und künftig dort auch Bürger ohne Nachweis von Bedürftigkeit in begrenztem Umfang einkaufen können. Der vom Trägerverein Solbra bereits genutzte Begriff „Solidarkaufhaus“ zielt darauf ab, dass wirtschaftlich hilfsbedürftige Personen dann generell geringere Preise zahlen. Wer mehr Geld zur Verfügung hat, zahlt auch mehr. Damit subventionieren quasi die finanziell besser gestellten Kunden die „ärmeren“. Zudem hat sich am Mittwoch eine Gruppe von Sponsoren getroffen, die dem Verein uter die Arme greifen will.

Die Öffnungszeiten sind voraussichtlich von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Von Sabine Groke