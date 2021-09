Ludwigsfelde

Es ist ein Moment, den Thomas Zoch nie vergessen wird: Im Ägypten-Urlaub taucht er zusammen mit Uwe Högner weit in die Tiefen des Meeres ab. Vor dem Auftauchen müssen beide noch einen Moment in der Tiefe verharren, halten sich dafür an einem Riff fest, schweben im Wasser. Plötzlich hören sie ein Fiepen, das immer näher kommt. „Wir haben die Kamera sofort auf Dauerfilmen eingestellt, wir wussten, da kommt was“, sagt Zoch. Und tatsächlich schwimmt kurz darauf ein Schwarm kleiner Fische an ihnen vorbei, gefolgt von einem Schwarm Makrelen, und dahinter folgen noch einige Haie und Delfine. „Das waren vielleicht 15 Sekunden, aber das werde ich nie in meinem Leben vergessen“, sagt Zoch.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nur der harte Kern ist Ganzjahrestaucher“

Erlebnisse wie diese haben die Vorstandsmitglieder Thomas Zoch, Jörg Mertinatsch und Uwe Högner des Ludwigsfelder Tauch- und Schwimmclubs (TSC) Submers in ihren vielen Jahren im Verein zuhauf angesammelt. Eine Erinnerung ist für sie schöner als die andere – und dabei geht es nicht immer in exotische Gewässer. Die drei Männer fahren auch viel in Deutschland herum, um die Seen zu erkunden. „Tauchen ist das eine, aber es geht auch darum, Tiere zu beobachten und den Blick in die Natur zu richten“, sagt Zoch. „Und das geht auch in Deutschland.“

Lesen Sie auch:

Begeisterte Taucher in ihrem Vereinsraum im City-Treff: Der Vorstand des TSC Submers Ludwigsfelde besteht aus dem Vorsitzenden Thomas Zoch (v.l.n.r.), seinem Stellvertreter Jörg Mertinatsch und Schatzmeister Uwe Högner. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Mitglieder des Ludwigsfelder Tauch- und Schwimmclubs nutzen jede Gelegenheit, um die Welt unter der Wasseroberfläche zu erkunden - sogar hier zum 40-jährigen Jubiläum des Vereins am Ahrensdorfer See. Quelle: TSC Submers

Dass das nicht alle Taucher so sehen, merkt der Verein auch an seinen sinkenden Mitgliederzahlen. Nach der Wende seien es gut 50 Mitglieder gewesen, sagt Högner, jetzt seien es noch 35. Ein möglicher Grund: Viele Taucher üben das Hobby im Urlaub aus, in Ägypten, auf den Malediven oder in Australien. „Vielen reicht das und es ist wärmer“, sagt Mertinatsch. Auch im Verein sei „nur der harte Kern Ganzjahrestaucher“ – inklusive Eistauchen im Winter. Zudem hätten Kinder und Jugendliche inzwischen eine große Auswahl an Hobbys und Sportarten, sie zur Mitgestaltung des Vereinslebens zu motivieren, fällt vielen Vereinen schwer. Regelmäßig veranstaltet der TSC Schnuppertauchen in der Kristall-Therme in Ludwigsfelde, um doch noch an Nachwuchs zu kommen.

Die Mitglieder des Ludwigsfelder Tauch- und Schwimmclubs nutzen jede Gelegenheit, um die Welt unter der Wasseroberfläche zu erkunden - sogar im Winter. Quelle: TSC Submers

Die Mitglieder des Ludwigsfelder Tauch- und Schwimmclubs nutzen jede Gelegenheit, um die Welt unter der Wasseroberfläche zu erkunden - auch in wärmeren Gefilden. Quelle: TSC Submers

Ludwigsfelder Tauchverein feiert 55-jähriges Bestehen

Doch die Mitgliedersituation ist für den Vorstand noch kein Grund zur Sorge: In diesem Jahr feiert der Tauchverein schließlich sein 55-jähriges Bestehen – und ein Ende ist nicht in Sicht. „Wegen des Altersdurchschnitts der Mitglieder feiern wir inzwischen allerdings alle fünf Jahre“, erzählt Zoch. „Die Austritte nehmen im Alter ja doch zu.“ Gerade nach der Corona-Dürre freuen sich die Mitglieder, endlich wieder zusammenzukommen. Inzwischen kann der Verein auch wieder regelmäßig trainieren. Einmal in der Woche treffen sie sich in der Therme, um die Techniken zu vertiefen und die Lungen und die Muskeln zu trainieren. „Es kann gut vorkommen, dass man in der freien Wildbahn auch mal gegen kräftigere Strömungen ankommen muss“, sagt Högner.

Geschichte des Ludwigsfelder Tauchclubs Der Ludwigsfelder Tauch- und Schwimmclub (TSC) Submers wurde 1966 von Dieter Brauer und Friedrich Högner als Gesellschaft für Sport und Technik (GST) „Tauchsport-Gruppe Submers“ gegründet. Auf der Suche nach einem Tauch- und Ausbildungsgewässer im Kreis Zossen befand der Verein die Kiesgrube in Ahrensdorf für geeignet, an der im Mai 1966 die erste praktische Tauchausbildung stattfand. Ab 1972 wurden Training und Ausbildung in die Ludwigsfelder Schwimmhalle verlegt. Nach der Wende 1990 wurde der Verein unter dem Namen Tauch- und Schwimmclub „Submers“ Ludwigsfelde neu gegründet und in den letzten vier Jahrzehnten wurden mehrere hundert Taucher durch die insgesamt sechs Tauchlehrer ausgebildet. Inzwischen trainiert der Verein in der Kristall-Therme, der Klubraum befindet sich im City-Treff.

An den Wochenenden geht es für die Taucher dann raus in die Natur: „Zwei bis drei finden sich immer zusammen, um irgendwo zu tauchen“, sagt Mertinatsch. Mehrmals im Jahr organisiert der Verein auch gemeinschaftliche Tauch-Wochenenden, bei denen dann eine größere Gruppe unterwegs ist. In der näheren Umgebung seien die Seen allerdings ungeeignet, erklären die Vorstandsmitglieder. „So 150 Kilometer muss man schon fahren, nach Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Högner. Nicht überall dürfe man tauchen und einige Seen seien durch die Landwirtschaft trübe. „Es ist wirklich ein Problem noch was zu finden“, sagt Zoch. Doch lohnen würde sich die Taucherausbildung in jedem Fall, finden die Vorstandsmitglieder. „Man sammelt einfach so viele faszinierende Bilder, die man im Kopf behält“, sagt der Vorsitzende Zoch.

Das nächste Schnuppertauchen für Kinder und Jugendliche findet – unter Vorbehalt der Corona-Einschränkungen – am 29. September von 19 bis 20 Uhr in der Kristall-Therme in Ludwigsfelde statt. Wer mitmachen will, meldet sich am besten über die Internetseite tsc-submers.de an.

Von Lisa Neugebauer