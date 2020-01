Ludwigsfelde

Unter dem Motto „Russischer Winter und Väterchen Frost“ steht der Kaffeeklatsch im Klubhaus am 5. Februar. Dabei wird die Tanz- und Show-Formation Kurrat aus dem benachbarten Teltow für Schwung im Publikum sorgen. Bislang unbestätigt ist, dass auch die beiden Moderatoren bei der Gelegenheit russische Tänze aufs Parkett bringen.

Dafür gibt es einige Neuerungen: Während das Klubhaus noch nach einem neuen Konzept sucht, fangen Carla und Gregor schon mal an. Künftig wird ein Kontingent Karten bis zum Veranstaltungstag zurückgehalten, das dann ab 14 Uhr an der Kasse des Klubhauses erhältlich ist. Das soll neuen Besuchern die Gelegenheit geben, die Veranstaltung und sich gegenseitig kennenzulernen. „An manchen Tischen in der Veranstaltung sitzen seit zehn Jahren die Menschen auf dem gleichen Stuhl“, sagt Gregor. Mit einem Kennenlerntisch und dem Kartenverkauf am Nachmittag direkt vor Beginn der Veranstaltung wollen die beiden das etwas aufbrechen. Den Show-Act der Veranstaltung gibt es künftig ab 17 Uhr und gegen 18 Uhr wird noch einmal eine Karte verlost.

Zwei mal zwei Eintrittskartenzum nächsten Kaffeeklatsch am 5. Februar gibt es auch diesmal wieder bei der MAZ zu gewinnen. Wer am Montag, dem 20. Januar, zwischen 10 und 11 Uhr zu den ersten Anrufern gehört, ist beim Russischen Winter dabei. Telefon: 0 33 78/5 19 68 13.

Von Udo Böhlefeld