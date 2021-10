Ludwigsfelder Verein fordert verstärkte Diskussionen zu Grünflächen

Der Verein Grünflächen Ludwigsfelde, der sich für mehr Bepflanzung in der Stadt einsetzt, will mehr mit der Politik ins Gespräch kommen als bisher. Als ersten Ansatzpunkt hat der Verein an Positionspapier zum Thema Grünes Wegenetz vorgelegt.

Genug Grün im Vergleich zu den Autos? Aus Sicht des Ludwigsfelder Vereins Grünstreifen ist eine Parallelverbindung zur Potsdamer Straße als Fahrradstraße "zwingend erforderlich". So steht es in einem Positionspapier, mit dem der Verein die Förderung von Grünflächen in der Stadt weiter vorantreiben will. Quelle: Lisa Neugebauer