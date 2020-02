Nach dem Mauerfall sattelte der ehemalige Sportlehrer um. Notgedrungen. Günter Wildgrube wurde Versicherungsfachmann. Nach 30 Jahren in der Branche übergibt der 65-Jährige die Ergo-Generalagentur an seinen Nachfolger Matthias Müller. Wildgrube betreute am Ende seiner Karriere knapp 800 Haushalte betreut.