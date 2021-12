Ludwigsfelde

Ein Engel verteilt Geschenke: Was für viele wie ein Weihnachtsmärchen klingt, ist am Mittwoch in Ludwigsfelde wahr geworden. Der Verein „Ludwigsfelder Weihnachtsengel“ gab wieder Geschenke an Kinder aus sozial oder materiell benachteiligten Familien aus.

„Es war bereits ein guter Andrang“, sagt die Vereinsvorsitzende Cora Ruden kurz nach Auftakt der Aktion im beziehungsweise vor dem Klubhaus. In diesem Jahr erwarte sie nochmal deutlich mehr Kinder als sonst. Waren es im 2020 noch etwa 100 Kinder, die von den Weihnachtsengeln ein Präsent erhielten, gab es in diesem Jahr mehr als 150 Anmeldungen.

Ludwigsfelder spendeten Geschenke

Dass alle von ihnen nun liebevoll gepackte Geschenke entgegennehmen konnten, verdanken sie zahlreichen Ludwigsfeldern. Die hätten dieses „Geschenkemeer“ im Klubhaus überhaupt erst ermöglicht, so Ruden. „Wir sind sehr dankbar für die Spendenbereitschaft der Ludwigsfelder und der Unternehmen.“

Bereits seit 16 Jahren sammeln die Ludwigsfelder Weihnachtsengel Geschenke, um sie dann gemeinsam mit Helfern zu verpacken und zur Weihnachtszeit zu verteilen. Traditionell gibt es auch eine Weihnachtsfeier. Wie schon im vergangenen Jahr musste sie wegen der Corona-Pandemie nun allerdings ausfallen – stattdessen gab es eine Päckchenausgabe über den Klubhaushof.

Mehr als 200 Geschenke im Klubhaus

Bürgermeister Andreas Igel (SPD) schaute am Nachmittag ebenfalls kurz vorbei – und war von den vielen Geschenken selbst überwältigt. Er sei den Weihnachtsengeln und ihren Unterstützern dankbar, dass sie den Kindern eine solche Freude bereiten würden, so der Stadtchef.

Mehr als 200 Päckchen waren zusammengekommen. Bis in die Abendstunden wurden sie überreicht – und zauberten zahlreichen Kindern ein Lächeln ins Gesicht.

Von Johanna Apel