Ludwigsfelder Weihnachtsmarkt auf Rathausplatz fällt aus

Ludwigsfelde

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Ludwigsfelde fällt aus. Wie die Stadt am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird sie die Veranstaltung nun doch absagen. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen.

Stadt Ludwigsfelde: Corona zwingt zur Absage des Weihnachtsmarkts

Eigentlich wollte die Stadt Ludwigsfelde den Weihnachtsmarkt ausrichten, wenn es die Corona-Auflagen zuließen. Nach einer Sitzung des Krisenstabs am Donnerstag hieß es aus dem Rathaus jedoch, man habe sich entschlossen, den Markt auf dem Rathausplatz nicht stattfinden zu lassen. Alles andere sei unvernünftig, sagte ein Sprecher auf MAZ-Anfrage. Die Pandemie sei noch nicht überwunden und man wolle verantwortungsvoll handeln.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weihnachtsmarkt an Ludwig-Arkaden soll stattfinden

Der Weihnachtsmarkt unter der Autobahnbrücke an den Ludwig-Arkaden soll jedoch stattfinden. Mit-Organisator Karsten Dobe von der Werbegemeinschaft kündigte strenge Kontrollen am Eingang an, auf dem eingezäunten Festgelände ist im Moment die Anwendung der 2G-Regel geplant, eventuell werde diese auf 2G-Plus erweitert.

Von lin