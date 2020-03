Über 330 Helfer an einem Wochenende

Ludwigsfelde

Über 330 hilfsbereite Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder haben über das Wochenende in der Facebook-Gruppe „Coronahilfe Ludwigsfelde“ zusammengefunden. Ihr gemeinsames Ziel: Hilfe für Hilfsbedürftige zu leisten. Jerome Brede (20), gelernter Rettungsassistent und Gründer der Gruppe, ist einer von ihnen.

Schnell Unterstützer gefunden

„Ich hatte am Freitag einen kleinen Autounfall. Nichts Dramatisches, aber das hat mich zum Nachdenken gebracht“, sagt er. In anschließenden Gesprächen habe sich herauskristallisiert, dass es in der aktuellen Situation in Ludwigsfelde viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Ältere Menschen, die häufiger Opfer des Virus` werden, wenn sie angesteckt werden, Menschen mit Vorerkrankungen und selbst die professionellen Helfer gehören dazu. „Ich habe schnell ein paar Unterstützer gefunden. Über das Wochenende sind daraus mehr als 300 geworden.“

Helfen, wo es geht

Zu Fuß, per Fahrrad oder Auto wollen zahlreiche Ludwigsfelder helfen, wo es geht. Das Angebot reicht von Begleitung beim Einkauf und Ärzte- oder unerlässlichen Behördengang bis hin zur Hilfe für die Helfer. Zahlreiche und vor allem weibliche Mitglieder sitzen seit dem Wochenende an ihren Nähmaschinen, um in Heimarbeit Schutzmasken für Arztpraxen und Krankenhaus herzustellen. Jerome Brede hat gleich am Samstag einer älteren Frau erst einmal bei der Müllentsorgung geholfen. „Sie rief an, weil sie das nicht alleine schafft. Da bin ich dann gleich vorbei.“ Allerdings steht noch die Organisation der freiwilligen Helfer bei ihm an erster Stelle. Wie kommt der Hilferuf an den passenden Helfer? Wer wohnt möglichst nahe? Und wie können wir sicherstellen, dass unsere Helfer wirklich in guter Absicht zu den Hilfesuchenden kommen? Fragen, die sich das fünfköpfige Moderatorenteam der Gruppe stellt, und die gelöst sein wollen.

Einfach schonmal angefangen

Andere wie Annette Kuhn oder Doreen Stroyny haben einfach schonmal angefangen. Doreen Stroyny, die im Bundespresseamt arbeitet, und die Maskenbildnerin Annette Kuhn haben damit begonnen, Masken zu nähen. Stroyny in einer virtuellen Nähgruppe in ihrer Freizeit. Annette Kuhn, die ein Zweithaarstudio für krebskranke Patientinnen betreibt, hat extra Urlaub genommen. Sie stellen Masken für das Ludwigsfelder Krankenhaus und all jene her, die sie in ihrer täglichen Arbeit brauchen. Ärzte, DHL-Boten und selbst Verkäuferinnen sind dem Kontakt mit anderen Menschen momentan völlig schutzlos ausgeliefert. „Selbst ein minimaler Schutz ist besser als gar kein Schutz“, sagen beide.

Hilfesuchende wenden sich vorläufig an die 0152/57 51 55 86.

Von Udo Böhlefeld