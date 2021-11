Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde soll es auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtskorso durch die Stadt und die Umgebung geben. Für den 3. Advent plant das Ludwigsfelder Ehepaar Deetz wieder eine solche „Weihnachtsparade“, wie sie es ankündigen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden in der Adventszeit eine solche Tour organisiert: Was als spontane Idee begann, verbreitete sich schnell über die sozialen Netzwerke, wie die Ludwigsfelder der MAZ erzählen. Ausgestattet mit weihnachtlichen Kostümen ging es mit Schwalbe und Co. durch die Stadt. Inspiriert wurden sie dabei unter anderem vom Coca-Cola-Truck, der manchen für sein weihnachtliches Lichtspektakel bekannt sein wird.

Weihnachtskorso durch Ludwigsfelde

Nun soll es also zum zweiten Mal durch Ludwigsfelde gehen: Was 2020 noch spontan begann, wurde in diesem Jahr bereits im Vorfeld organisiert. So sei die Route bereits bei der Stadt angemeldet, außerdem soll die Polizei wegen eventueller Verzögerungen im Verkehr informiert werden. Als Startpunkt ist die Festwiese vorgesehen.

Dann soll es anschließend durch die Stadt gehen - und Passanten können anhalten und das weihnachtliche Spektakel bestaunen. Über einen Abstecher in die Ludwigsfelder Umgebung kehrt der Oldtimer-Korso dann schließlich zurück.

Nicht nur Simson und Co. sind gefragt

Doch nicht nur Liebhaber von Oldtimern können an der Parade teilnehmen: Die Deetzs betonen, dass jeder willkommen sei – unabhängig vom jeweiligen Zweirad. Toll wäre allerdings, wenn man ein weihnachtliches Kostüm mitbringt – und die Passanten somit etwas zum Staunen bekommen.

Los geht es am 3. Advent um 14 Uhr. Startpunkt ist die Festwiese in der Nähe des Ludwigsfelder Bahnhofs.

Von Johanna Apel