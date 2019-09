Ludwigsfelde/Luckenwalde

Am Samstag fand in Ludwigsfelde der Startschuss zum Stadtradeln statt. Trotz hoher Temperaturen trafen sich, überwacht durch zwei Einsatzwagen der Freiwilligen Feuerwehr, die ersten Teilnehmer, die sich aus allen Altersklassen zusammensetzten, auf dem Rathausplatz in Ludwigsfelde und begannen ihre Anradeltour nach Luckenwalde.

Für ein gutes Klima

Das „Radeln für ein gutes Klima“ ist dabei, aufgrund mangelnder Radwege nicht vollkommen ungefährlich, was dieser Gruppe einen Esprit von stillem Protest gab, mussten sie doch als Verband mitunter auf der Straße fahren. Die Infrastruktur der Radwege außerhalb von Ludwigsfelde, sei, so eine Luckenwalder Teilnehmerin, äußerst ausbaufähig und diese Aktion sei ebenfalls wichtig um „Die Leute auf Radfahrer aufmerksam zu machen“, da gebe es ebenfalls noch viel Potenzial, sagte sie.

Grelle Warnwesten

Visualisiert wurde diese Forderung auch durch die grellen Warnwesten einiger, die den Leitsatz Gemeinsam für eine neue Radverkehrstruktur“ durch die umliegenden Orte trugen. Ferner stehe natürlich auch der Spaß im Vordergrund: „Der Spaß an der Bewegung ist das Wichtigste“, sagt Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP). Bereits zum zweiten Mal findet die Aktion statt. Der Zuspruch, im Vergleich zum letzten Jahr, stieg enorm, er habe sich nach Angaben des Klimamanagers Stefan Seewald, sogar fast verdoppelt.

95 Teilnehmer

95 Teilnehmer seien in diesem Jahr im Landkreis Teltow-Fläming gemeldet. Auch er hob den Spaß hervor, es gehe nicht darum besonders viel zu fahren, sondern darum, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und auch das Auto einmal stehen zu lassen. Ebenfalls bemerkte er, kurz vor Beginn der ersten Tour „Der Wille ist da!“ und verwies mit einem Schmunzeln in diesem Zusammenhang auf das jüngste teilnehmende Kind von noch unter einem Jahr.

Aktion läuft noch bis zum 20. September

Insgesamt eint diese Aktion, die noch bis zum 20. September läuft, drei ineinandergreifende Ideen: Spaß am Fahrradfahren, durch dieses das Klima schützen und dies erleichtern durch fahrradfreundliche Städte. Oder, prägnanter ausgedrückt mit den Worten der Ludwigsfelder Stadtsprecherin Liza Ruschin, – auch Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) gehörte zu den Teilnehmern : „Weg vom Auto, hin zum Fahrrad.“

Von Björn Ole Müller