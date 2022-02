Ludwigsfelde

Wenn die Diagnose Parkinson kommt, ist vieles nicht mehr wie zuvor. Dass das Leben dennoch weitergeht und Betroffene nicht alleine sind, möchte die Parkinson-Selbsthilfegruppe Ludwigsfelde vermitteln.

„Wir treffen uns regelmäßig“, sagt ihr Leiter Bodo Fröhndrich am Mittwochnachmittag. Ob zu Vorträgen oder anderen Veranstaltungen – zwar kam zuletzt die Corona-Pandemie dazwischen, aber langsam gehen die Treffen wieder los. Und dieses war ein ganz Besonderes:

Mehrere Selbsthilfegruppen in Teltow-Fläming

Zwei Jahre lang hatten Ludwigsfelder die Gelegenheit, im Kaufland ihre Pfandbons zu spenden. Die Einnahmen sollten an die Parkinson-Selbsthilfegruppe Ludwigsfelde gehen. Die 1999 gegründete Gruppe ist Teil eines Netzwerks aus Selbsthilfegruppen in Teltow-Fläming – auch in Trebbin, Luckenwalde oder Jüterbog gibt es Ableger. Mehr als 70 Mitglieder sind in den Gruppen Teltow-Flämings aktiv.

Am Mittwoch dann die große Auswertung der Spendenaktion: Rund 6000 Euro waren zusammengekommen. Zum Dank an die Ludwigsfelder heizten die Trommler von „Drums Alive“ der Selbsthilfegruppe den Kaufland-Kunden musikalisch ein. Viele blieben stehen, um zu schauen, was es mit dem Konzert auf sich hatte. „Drums Alive“ kommt nicht von ungefähr: Wie Bodo Fröhndrich erklärte, sei das Trommeln auch eine therapeutische Maßnahme, da bei Parkinson die Funktionen des Gehirns angegriffen werden.

Tulpe als Symbol der Parkinson-Erkrankten

Nach dem musikalischen Auftakt dann die Check-Übergabe: Rund 6000 Euro gehen nun an die Selbsthilfegruppe. Die will nach Angaben Fröhndrichs damit beispielsweise einen Ausflug nach Potsdam inklusive Schifffahrt und Landtags-Besuch machen. Auch der Landesbeauftragte der Parkinson-Selbsthilfegruppen, Torsten Römer, war für die Veranstaltung angereist.

Annette Tunn, Torsten Römer, Bodo Fröhndrich, Maik Lamprecht und Andreas Igel bei der Checkübergabe. Mehr als 6000 Euro hatten die Ludwigsfelder im Kaufland mithilfe ihrer Pfandbons an die Parkinson-Selbsthilfegruppe gespendet. Quelle: Johanna Apel

Nach dem Dank an die Spender überreichten sie dem Kaufland-Marktleiter Maik Lamprecht und Bürgermeister Andreas Igel (SPD) für ihre Unterstützung eine gläserne Tulpe. Die Tulpe, so Fröhndrich, sei das Symbol der Parkinson-Erkrankten.

Ludwigsfelder konnten Bogenschießen ausprobieren

Ebenfalls eine Tulpe bekam Annette Tunn. Die Weltmeisterin im Bogenschießen ist Schirmherrin der Landesgruppe Parkinson. Sie lobte das Engagement: „Es gibt viele, die immer nur reden, bei manchen steckt dann aber eine Tat dahinter“, sagte sie. Tunn hatte auch noch für ein besonderes Angebot gesorgt: Wer wollte, konnte sich vor Ort im Bogenschießen ausprobieren.

