Ludwigsfelderin sang mit Michael Patrick Kelly

Ludwigsfelde

Singen ist und war schon immer ihr größtes Hobby. Im Teenageralter von 13 Jahren fing sie im Gospelchor an, später machte sie eine Gesangsausbildung und vergangenes Wochenende stand sie zusammen mit ihrem Lieblingssänger Michael Patrick „Paddy“ Kelly (42) singend auf der Bühne. Damit machte sich die Ludwigsfelderin Josefin Leifert (32) nicht nur ihren Jugendtraum wahr, sondern damit setzte sie sich zusammen mit 33 weiteren Einzelsängern gegen rund 2000 bundesweite Bewerber für den neu gegründeten Deutschland-Chor durch.

Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH veranstaltet jährlich die Aktion „Nacht der Chöre“. Für die diesjährige Rotkäppchen Nacht der Chöre in Freyburg ( Unstrut) in Sachsen-Anhalt wurden bundesweit drei Chöre und 33 Einzelsänger gesucht. Dieses Jahr sollten die Auserwählten am 1. Dezember mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne stehen. Einer von zehn Geschwistern der „Kelly-Family“, der als Solosänger auftritt. Josefin Leifert, die schon seit ihrer Kindheit ein großer Kelly-Fan ist, sah den Werbe-Aufruf auf Facebook: „Schon als Kind habe ich davon geträumt mal mit den Kellys zu singen. Ich zögerte anfangs, wartete bis zum letzten Abgabetag im September. Und ich wurde genommen“, sagt sie stolz.

Es ist eine besondere Ehre für mich gewesen

Bewerben musste sie sich mit einem Gesangsvideo, sie hatte sich den Song „Little Giants“ von Michael Patrick Kelly ausgewählt. Die Hobby-Sängerin: „Es geht darin um junge Menschen und ihre heldenhaften Taten. Ich mag diesen Song und erhoffte mir durch die Auswahl eines Liedes, das nicht als Single erschien ist, mehr Erfolg“. Den hatte sie, denn der musikalische Leiter der Rotkäppchen Nacht der Chöre, Dieter Falk, lud sie ein. Josefin Leifert durfte nach Freyburg reisen: „Wir kamen Freitag Abend an, trafen uns alle im Lichthof der Sektkellerei. Abends gab es schon erste Gesangs-Übungen, Samstag sangen wir als neu gegründeter Deutschland-Chor mit Michael Patrick Kelly vor rund 1000 Zuschauern. Es war ein Traum“.

Dieses unglaubliche Wochenende wird Josefin Leifert nicht so schnell vergessen: „Ich habe so viel gelernt, tolle Menschen kennengelernt und nicht zuletzt sehr viel Spaß gehabt. Ich habe noch Kontakt mit den anderen Sängern. Es ist eine besondere Ehre, dass Dieter Falk mich ausgewählt und gecoacht hat, und natürlich, dass wir gemeinsam mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne stehen durften.“

Nächstes Wochenende wird die gelernte Veranstaltungskauffrau, die in der Kulturverwaltung des Klubhauses in Ludwigsfelde arbeitet, ein Konzert der „Kelly-Family“ in der Mercedes Benz Arena besuchen. Aber nur als Zuhörerin.

Von Marlene Schmidt