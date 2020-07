Ludwigsfelde

Mit einem bunten Potpourri selbst gestrickter Babysöckchen überraschte die Ludwigsfelderin Hannelore Deetz (86) am Mittwochmorgen Arne Baron und Diana Krüger in der Regionalgeschäftsstelle der Barmer Krankenversicherung an der Potsdamer Straße.

44 Paar Babysöckchen

Von wirklich winzig klein bis zur geschätzten Kinderschuhgröße 24 reichte die Palette der „ Babysöckchen“ die Hannelore Deetz in den letzten Monaten gestrickt hat. Weil so inzwischen 44 Paar zusammengekommen waren, wollte die aktive Rentnerin die jetzt mal bei der Barmer abgeben. Um den Jahreswechsel herum hatte die Barmer dazu aufgerufen, Wolle, die bei vielen ungenutzt zu Hause liegt, für Babysöckchen zu spenden. Das Garn sollte zu Babysöckchen verarbeitet und anschließend bei Neugeburten an junge Mütter bei der Barmer verteilt werden. Schnell meldeten sich nicht nur Spenderinnen, auch zahlreiche Strickerinnen beteiligten sich an der Aktion. „Ganze Seniorenheime haben das aufgegriffen“, sagt Regionalgeschäftsführer Arne Baron.

Anzeige

Geschäftsstellen in Luckenwalde und Potsdam unterstützt

Rund 150 Paar in allen Regenbogenfarben wurden schon in der Ludwigsfelder Regionalgeschäftsstelle abgegeben. Mit den Socken von Hannelore Deetz geht es nun auf die Zweihunderter-Grenze zu. „Wir haben schon den Regionalgeschäftsstellen in Luckenwalde und Potsdam unter die Arme gegriffen“, sagt Regionalgeschäftsführer Arne Baron, der über den großen Widerhall der Aktion erfreut ist. Im Herbst will die Barmer die Söckchen-Strickerinnen zu einer Dankeschön-Veranstaltung einladen. Kann gut sein, dass „das bei einem Kaffeeklatsch mit Carla und Gregor“ sein wird. Denn kaum hatte Carla Karstädt Ende vergangenen Jahres von der Aktion der Barmer gehört, rührte sie eifrig die Werbetrommel.

Weitere MAZ+ Artikel

Eine Socke pro Abend

So ist auch Hannelore Deetz „wieder ans Stricken gekommen. Ich hab das eigentlich schon ewig nicht mehr gemacht und musste erstmal nachlesen wie’s geht. Das erste Paar habe ich dann an meine Nachbarn verschenkt, die grad’ was Kleines bekommen haben. Als die zufrieden waren, hab’ ich richtig losgelegt.“ Ungefähr eine Socke entstand so nebenbei am Abend. Mit den Ohren vollkommen und soweit möglich, auch mit den Augen war sie beim Fernsehen. Der Rest der geteilten Konzentration galt den Stricknadeln in ihren Händen.

Beim Stricken kürzer treten

Grundsätzlich will Hannelore Deetz weiterhin stricken, nur nicht mehr so intensiv wie in den vergangenen Monaten. „Irgendwie schmerzt es etwas in den Schultern und im Nacken, so dass ich mich erstmal etwas zurückhalten muss.“ Viel entscheidender aber ist: Ab Anfang August darf die Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch“ wieder stattfinden. Und da gehört sie zum ehrenamtlichen „Kreativteam“ hinter den Kulissen. Sie schreibt Beiträge und steuert Ideen bei. Augenzwinkernd sagt die heimliche Kaffeeklatsch-Chefin Karstädt deshalb auch: „Jetzt geht der Kaffeeklatsch weiter. Beim Stricken muss sie jetzt kürzertreten.“

Von Udo Böhlefeld