Ludwigsfeldes Bürgermeister wendet sich an Teilnehmer der Corona-Proteste

Ludwigsfelde

Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel (SPD) hat sich angesichts der aktuellen Corona-Proteste an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gewandt. „Bitte kommen Sie der Einladung zum ’Lichterspaziergang’ nicht nach“, heißt es in einem am Montag veröffentlichen Statement.

Zum Hintergrund: In den vergangenen Tagen waren Handzettel in Ludwigsfelder Briefkästen gefunden worden, die zu einer Teilnahme an einem sogenannten „Lichterspaziergang“ aufrufen. Ludwigsfelder sollten demnach für „Menschenrechte, für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ und „gegen die Spaltung der Gesellschaft“ auf die Straße gehen. Auf dem Flyer selbst ist das Rathaus zu sehen. Das suggeriere nach Angaben Igels eine Teilnahme der Stadt. „Hiervon möchte ich mich ausdrücklich distanzieren“, sagt er. „Die Veranstaltung wird von der Stadt Ludwigsfelde weder unterstützt, noch ist sie mit uns abgestimmt worden“.

Corona-Protest müsste angemeldet sein

Igel verweist außerdem darauf, dass es sich bei diesem sogenannten „Lichterspaziergang“ – anders als oftmals angenommen – um eine anmeldungspflichtige Veranstaltung handelt. Denn: Die Versammlung gehe mit der Vermittlung einer politischen Botschaft einher und gebe eine „thematische Orientierung“ vor.

Wie die MAZ berichtete, hat darauf auch die Polizei vor wenigen Tagen hingewiesen: Werde eine „gemeinsame politische Meinung zum Ausdruck gebracht“, falle auch ein sogenannter „Stiller Lichtspaziergang“ unter das Versammlungsgesetz, so Polizeisprecher Heiko Schmidt. Somit bedürfte der Corona-Protest einer Anmeldung.

Bürgermeister Igel: Illegale Veranstaltung

Die lag nach Angaben des Rathauses allerdings bei den jüngsten Protesten nicht vor. Bürgermeister Igel betont, dass Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 1000 Personen zwar zulässig seien, aber eben angemeldet werden müssten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bürgerinnen und Bürger, die dem Aufruf zur Versammlung auf dem Rathausplatz und dem anschließenden Spaziergang nachkommen, nehmen somit an einer illegalen Veranstaltung teil“, so das Fazit des Stadtchefs. Er verweist auch auf die derzeit hohe Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante – und findet klare Worte: „Ich fordere Sie daher auf, dieser undifferenzierten Einladung zum ’Lichterspaziergang’, der tatsächlich eine Demonstration ist, nicht zu folgen!“

Von Johanna Apel