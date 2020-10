Ludwigsfelde

Die dramatische Situation der Luftfahrt-Branche bekommen die zuletzt 900 Mitarbeiter bei der MTU in Ludwigsfelde ganz direkt zu spüren. Kurzarbeit allein kann den Betrieb mit den beiden Instandsetzungs-Sparten Flugzeug-Triebwerke und Industriegasturbinen nicht durch die Coronakrise retten. Um die hoch spezialisierten Fachleute zu behalten und nicht später wieder mühsam anwerben oder ausbilden zu müssen, bekommt die MTU Maintenance Brandenburg im Industriepark Ludwigsfelde offenbar einen Teil Arbeit aus dem Schwesterwerk Hannover. Allerdings geht das für neue Triebwerkstypen nicht von heut auf morgen, Zertifizierung für das Werk und aufwendige Mitarbeiter-Schulungen brauchen Zeit.

Das MTU-Werk im Industriepark Ludwigsfelde Quelle: Jutta Abromeit

Dennoch hat sich der Dax-Konzern zu solch einem Schritt entschieden. Unternehmenssprecher Markus Wölfle in der Münchener MTU-Zentrale sagt: „Mit der derzeit laufenden Einführung eines neuen Triebwerksmusters – das CFM56-7B – erweitert die MTU mittelfristig das Instandhaltungsportfolio des Standorts Ludwigsfelde.“ Diese Triebwerke kommen in der 737NG-Familie von Boeing auf Kurz- und Mittelstrecken zum Einsatz. Wölfle erklärt: „Mit der Zertifizierung von Ludwigsfelde wird die MTU dieses Triebwerk an drei Standorten – Hannover, Zhuhai in China und eben Ludwigsfelde – in Stand setzen können.“ Das CFM56-7B sei Teil der erfolgreichsten Triebwerksfamilie der Luftfahrtgeschichte, so der Sprecher, „und wird deshalb innerhalb des Ludwigsfelder Portfolios zukünftig eine große Rolle spielen.“ Allerdings kämen die ersten dieser Antriebe erst im kommenden Jahr nach Ludwigsfelde.

Ohne Neuausrichtung sähe es schlechter aus

Betriebsratsvorsitzender Michael Winkelmann sagt dazu: „Die ersten Mitarbeiter sind bereits in Hannover zur Anschulung, damit wir hier in rund anderthalb Jahren selbstständig in der Lage sind, diese Triebwerke instand zu setzen.“ Die Dimension dieser Herausforderung sieht Winkelmann in dem Fakt, dass es weltweit mehr als ein Dutzend Instandsetzer gibt, die diese Triebwerke warten und reparieren können; „da müssen wir Qualität liefern“, sagt er. Doch einen anderen Weg gebe es für den Betrieb jetzt nicht. „Ohne diese Neuausrichtung sähe es hier viel schlechter aus“, erklärt er.

Auch Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle Ludwigsfelde, erklärt: „Alle Beteiligten ringen darum, die gut ausgebildeten Fachkräfte zu halten.“ Für alle 900 werde das nicht gelingen, sagt er, auch nicht Kurzarbeit, Freiwilligen-Programmen und Altersteilzeit. Deshalb gebe es zentrale Verhandlungen mit MTU für alle drei Standorte München, Hannover und LudwigsfeldeHa, die Kurzarbeit über das Jahresende hinaus weiterzuführen. Es werde ohnehin damit gerechnet, dass die Bundesregierung den dazu angekündigten Gesetzentwurf billigt, so Kunzmann.

Instandsetzung eines CF-34-Triebwerks in Ludwigsfelde Quelle: MTU

Bei der MTU arbeiteten Vorstand und Gesamtbetriebsrat an den Konditionen einer Betriebsvereinbarung, ähnlich einer „sehr gut ausgestalteten geltenden Regelung vor allem für unere Einkommensgruppen und Familien“, so der hiesige IG-Metall-Chef. Außerdem ringe die Gewerkschaft am Standort Ludwigsfelde um die rund 90 befristet Beschäftigten. Kunzmann meint, er sei da optimistisch und bescheinigt der Geschäftsführung: „Wir erkennen, dass sich die MTU wirklich um die Beschäftigungssicherung bemüht.“

Bereits im Juli hatte die Konzernspitze angekündigt, die Gesamtkapazität an den deutschen Standorten bis Ende 2021 um zehn bis 15 Prozent zu verringern. Zu den Einbrüchen für Ludwigsfelde antwortet Unternehmenssprecher Wölfle: „Der Standort ist von der Krise stark betroffen, weil hier in der Regel viel Beschäftigung aus der Betreuung des Triebwerksmusters CF34 resultiert.“ Das kommt vorrangig in Regionalflugzeugen zum Einsatz. Gerade dieses Luftfahrt-Segment leidet sehr stark unter der Pandemie, die Airlines lassen diese Jets am Boden. „Eine schnelle Erholung ist da nicht zu erwarten“, so Wölfle. Deshalb bestehe weiterhin Kurzarbeit; „sie schwankt am Standort Ludwigsfelde in Abhängigkeit von der Auslastung zwischen ein und zwei Arbeitstagen pro Woche“, so der Sprecher.

Auftragsgewinne bei Industriegasturbinen

Dagegen laufe das Geschäft mit Industriegasturbinen derzeit stabil, erklärt der Sprecher auf die Frage, wie viel von den Luftfahrt-Einbrüchen mit dem zweiten Standbein der MTU Ludwigsfelde aufzufangen sind; „es hat aber trotz weiterer Auftragsgewinne nicht das Volumen, um die Lücke im Luftfahrt-Segment zu kompensieren.“ Er verweist auf die am 29. Oktober veröffentlichten MTU-Unternehmenszahlen.

Auf die MAZ-Frage, ob angesichts der weltweiten Luftfahrt-Krise an neue Geschäftsfelder gedacht werde, erklärt Unternehmenssprecher Wölfle: „Außerhalb des Kerngeschäfts lassen sich die hochspezialisierten Fähigkeiten der MTU nicht kurzfristig auf neue Geschäftsfelder übertragen. Zudem erfordert das Überwinden von Eintrittshürden gänzlich neuer Geschäftsfelder in aller Regel sehr viel Zeit und hohe Investitionen.“

