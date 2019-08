Ludwigsfelde

Gute Nachrichten für Patienten, die eine MRT-Untersuchung benötigen: Der Magnetresonanztomograph ( MRT) am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde ist wieder in Betrieb. Das hat das Krankenhaus jetzt mitgeteilt. Er hatte nach einem Wasserschaden am Gebäude, der während der Bauarbeiten am Chirurgie-Neubau aufgetreten war, mehrere Monate nicht zur Verfügung gestanden.

Der MRT verbessert die diagnostischen Möglichkeiten in der Region und erspart Patienten damit lange Wege. Die Terminbücher seien zwar schon wieder gut gefüllt, es seien aber noch freie Termine verfügbar, teilte das Krankenhaus mit. Der MRT steht in der radiologischen Praxis am Krankenhaus. Die Untersuchungen finden zunächst von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr statt. Nach Fertigstellung und Eröffnung des Neubaus werden die Untersuchungszeiten erweitert, um noch mehr Termine anbieten zu können.

Bei der MRT-Untersuchung werden die Patienten keiner Strahlenbelastung ausgesetzt. Die erzeugten Bilder stellen Gewebe besonders kontrastreich dar. Dadurch sind Organe und Blutgefäße, Muskeln und Gelenke, Tumore, Infektionsherde und andere Strukturen besonders gut erkennbar.

Von MAZonline