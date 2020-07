Ludwigsfelde/München

Der MTU-Standort Ludwigsfelde könnte vom angekündigten weltweiten Stellenabbau des Konzerns um bis zu 1.500 Jobs kaum betroffen sein. Das ist den Worten von Unternehmenssprecher Markus Wölfle zu entnehmen: „Es sieht zwar für alle Standorte im Moment ziemlich gleich düster aus, aber wir versuchen, aus der Lage das beste zu machen.“ Das heiße, es gehe nicht vorrangig um Stellenabbau, angekündigt ist eine Kapazitätsstreichung von zehn bis 15 Prozent.

„Vielleicht schaffen wir es auch mit einer Neuanordnung der Aufgaben innerhalb des Konzerns“, so Wölfle. Dabei hätte Ludwigsfelde relativ gute Karten, der Standort ist neben der Wartung von Luftfahrtantrieben im unteren bis mittleren Schub- und Leistungsbereich auch aufs Instandsetzen von Industriegasturbinen spezialisiert. Wölfle sagt: „Kommt die Neuanordnung, wird der Standort Ludwigsfelde eher eine Aufstockung bekommen.“

Gerade hat die MTU am Standort Ludwigsfelde rund 30 Millionen Euro investiert, unter anderem für diese Halle. Quelle: Marlene Schmidt

Der in München ansässige Turbinenbauer und Luftfahrt-Großzulieferer erklärte nach den Flugzeugherstellern Airbus und Boeing, bis Ende 2021 zehn bis 15 Prozent Kapazitäten abzubauen. Weltweit beschäftigte der Dax-Konzern zuletzt 10.660 Leute. Mit rund 8.000 davon arbeiten die meisten an den drei deutschen Standorten in München, Hannover und Ludwigsfelde. In der MTU Maintenance Berlin-Brandenburg im Industriepark Ludwigsfelde hatte es bis zu Beginn der Coronakrise Mitte März übervolle Auftragsbücher gegeben, dort sind etwas mehr als 1.000 Menschen beschäftigt.

Krise schlägt aufs Wartungsgeschäft durch

Airbus hatte das Aus für konzernweit rund 15.000 Jobs angekündigt, das Unternehmen baut zurzeit 40 Prozent weniger Flugzeuge, der US-Konzern Boeing steckt sogar in einer noch tieferen Krise. Das schlägt auch auf den Triebwerksbauer MTU durch, der seine Kapazitäten nun ebenfalls dauerhaft kürzen muss. Betroffen ist dabei nicht nur Produktion, sondern auch das Wartungsgeschäft, denn die Flotten der Fluggesellschaften stehen derzeit größtenteils geparkt am Boden.

MTU will mit Arbeitszeitkürzung Stellen halten

Gemessen an den Auftragseinbrüchen wäre sogar ein noch stärkerer Stellenabbau nötig als die avisierten 1.500 Jobs, heißt es bei MTU. Belebe sich der Markt wieder, müssten zuerst die vielen eingemotteten Passagierflugzeuge wieder flugtüchtig gemacht und gewartet werden. Vor allem für den erwarteten Neustart halte MTU jetzt mehr Personal als aktuell nötig, hieß es aus der Konzernzentrale. Dämpfend wirke dabei die Kurzarbeit, die derzeit praktisch die komplette Belegschaft betreffe. Zudem gebe es bei MTU trotz der Branchen-Regelarbeitszeit von 35 Stunden viele Arbeitsverträge für 40 Wochenstunden, weil das Geschäft vor Pandemie-Ausbruch brummte. Nun würden auch 40-Stunden-Verträge zeitlich reduziert, was komplette Arbeitsplatzverluste in Grenzen hält.

Wie sich die Aufgaben-Umverteilung im Konzern auf das Werk Ludwigsfelde konkret auswirke, entscheide sich in den kommenden Wochen. „Jetzt muss erst mal das Konzept dafür erstellt werden“, so Sprecher Wölfle. Die Kapazitätsstreichung würde sich vor allem auf das Stundenvolumen beziehen, nicht auf komplette Stellen.

