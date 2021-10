Luftfahrttechnik - MTU in Ludwigsfelde will Europas Anlaufstelle für kleine Reparaturen an Turbinen werden

Weil in der Corona-Krise viele Airlines knapp bei Kasse sind, will MTU seinen Service ausweiten und sich verstärkt mit kleineren Reparaturen befassen. Dafür baut das Ludwigsfelder Unternehmen eine neue Halle aus.