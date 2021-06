Ludwigsfelde

An einprägsamen Erinnerungen aus dem Arbeitsalltag mangelt es den Mitarbeitenden im Märkischen Kinderdorf Ludwigsfelde nicht. Jeden Tag erleben sie mit den Kindern und Jugendlichen Situationen, die zum Lachen, Weinen, Staunen oder auch mal Ärgern sind. Die Momente, die sich wirklich einprägen, müssen dabei gar nicht groß sein: „Unser Siebenjähriger hat letztens Fahrradfahren gelernt“, sagt die 28-jährige Alina Miemietz; sie ist Erzieherin und arbeitet seit fünf Jahren im Kinderdorf. „Als er auf dem Rad saß, sind Kinder angekommen und haben ihn gelobt – das war total schön zu sehen.“

Momente wie diese, in denen einem das Herz aufgeht, hat im Kinderdorf schon jeder Mitarbeitende erlebt. „Das ist nicht einfach ein Job“, sagt Monika Sponholz, die seit 1983 in der Einrichtung arbeitet. „Das ist eine Arbeit, die einem viel bedeutet.“

37 Kinder und Jugendliche leben im Märkischen Kinderdorf

Seit 30 Jahren bekommen Kinder und Jugendliche in Not im Märkischen Kinderdorf in Ludwigsfelde ein Zuhause auf Zeit. Hervorgegangen ist es aus einem Kinderheim in Märkisch Wilmersdorf (Stadt Trebbin). Waren damals noch große Bettensäle und ein möglichst gleichförmiger Tagesablauf die Regel, werden die Kinder heute in Kleingruppen betreut, haben ihre eigenen Zimmer und können sich individuell entfalten. Derzeit leben 37 Kinder im Alter zwischen vier und 21 Jahren in fünf Wohngruppen im Kinderdorf, 48 Mitarbeitende sind dort beschäftigt, darunter 35 Erzieherinnen und Erzieher.

Das ist die Geschichte des Märkischen Kinderdorfs Die Einrichtung, getragen vom gleichnamigen Verein, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Das Märkische Kinderdorf geht aus dem Kinderheim hervor, das von 1957 an sein Domizil im Schloss Märkisch Wilmersdorf bei Trebbin hatte. 1986 sollte das historische Gebäude renoviert werden, übergangsweise zogen die Kinder in ein Lehrlingsheim der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Der Trubel der Wendejahre machte den Rückzug ins Schloss unmöglich, unter anderem weil der frühere Eigentümer Ansprüche stellte. In der Salvador-Allende-Straße in Ludwigsfelde fand man für die Kinder und Jugendlichen schließlich ein neues Zuhause. Am 13. Juni 1991 wurde der gemeinnützige Verein Märkisches Kinderdorf gegründet. Zu den 23 Gründungsmitgliedern zählten auch prominente Politiker, etwa der damalige Landtagspräsident Herbert Knoblich, Landrat Peer Giesicke und der Ludwigsfelder Bürgermeister Heinrich Scholl (alle SPD) als Vorsitzender des Vereins. Heute hat der Verein 95 Mitglieder. Nach den Um- und Ausbauarbeiten auf dem circa 14.000 Quadratmeter großen Gelände in Ludwigsfelde konnten im Januar 1992 die ersten Kinder vom Lehrlingswohnheim ins Kinderdorf umziehen. Das Areal hat sich im Laufe der Jahre zur obersten Krisenanlaufstelle für das Jugendamt Teltow-Fläming entwickelt. Aber auch für Kinder aus den Nachbarkreisen, etwa aus Potsdam-Mittelmark und der Landeshauptstadt, bietet das Kinderdorf Schutz und Hilfe in Notsituationen. Neben den Regelgruppen sowie der Wohngruppe für die Inobhutnahme, der ersten „Auffangstation“ für hilfebedürftige Kinder und Jugendliche, gibt es seit 2015 auch eine therapeutische Wohngruppe: Dort bekommen Kinder mit gravierenden Entwicklungsstörungen, Kinder, deren Wohl gefährdet ist, und Missbrauchsopfer psychologische Hilfe.

Erinnerungen prägen Arbeit mit den Kindern

Marina Manzke gehört schon seit fast 40 Jahren zum Kinderdorf-Team. Auch sie hat schon einiges erlebt. Schmunzelnd erinnert sie sich daran, wie sie kurz nach der Wende vor ihrem fast fertig gebauten Eigenheim stand und plötzlich ein Lkw-Fahrer vor ihrer Tür hielt. „Das war ein ehemaliges Kind von mir, das ich lange nicht mehr gesehen hatte“, erzählt die 63-Jährige. „Er sagte, er habe neue Küchen im Lkw und fragte, ob ich eine haben will – das würde keiner merken, wenn da eine fehlt.“ Natürlich nahm sie die nett gemeinte Geste nicht an, doch dieses Erlebnis werde sie nie vergessen, sagt Manzke.

So wie bei ihr prägen sich über die Jahre haufenweise Erinnerungen bei den Erziehenden ein. Die 57-jährige Marion Wendt erzählt von einer Skireise mit Jugendlichen, bei der sie nicht nur alle umstieß, weil sie nicht bremsen konnte, sondern auch überrascht war, dass die Pubertierenden den Blick über die Weiten der Berge so genießen konnten. Ihre Kollegin Simone Glas berichtet von einem traumatisierten Jungen, der sich auf einem Tierschutzhof mit einem blinden Pferd anfreundete und ihm alle seine Probleme erzählte. „Er kam aus der Pferdebox und sagte: ,Das hat jetzt richtig gutgetan’“, berichtet die 42-Jährige. „Das sind kleine Momente, die so wertvoll sind.“

„Es geht eben nicht um Aufbewahrung“

Das sieht auch der Vorsitzende des Vereins Märkisches Kinderdorf, Hans-Erwin Baltrusch, so: „Es geht eben nicht um Aufbewahrung, sondern darum, die Stärken und Schwächen der Kinder rauszuarbeiten.“ Die familiären Strukturen in den Gruppen seien dafür optimal. „Die Kinder sollen lernen, wie sie sich einbringen und was sie beitragen können – und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mitnehmen.“ Das sei im Kinderdorf möglich.

„Wir haben da was geschaffen, worauf wir stolz sein können“, sagt auch der ehemalige Leiter Jörg Schlüter, der das Kinderdorf mit aufgebaut hat. Als diplomierter Ökonom widmete er sich mit ganzer Hingabe dieser Aufgabe. Seine Nachfolgerin Monika Balzer war Jugendamtsleiterin für Teltow-Fläming und kannte das Kinderdorf natürlich. Es dann selbst sechs Jahre lang als Geschäftsführerin leiten zu dürfen, bezeichnet sie als „Schritt ins Glück“. Sowohl damals als auch jetzt findet sie: „Alle, die hier arbeiten oder gearbeitet haben, vom Hausmeister über die Wirtschafts- oder Reinigungskräfte bis zur Spitze sind so engagiert, dass die Arbeit einfach Spaß machen musste.“ Und sie sagt: „Stets haben sich die Kinder auf die Erzieher verlassen können, mehr als auf ihre Eltern.“

Kinder sollen gestärkt aus Kinderdorf gehen

Doch die Beziehung von Kind und Eltern zeigt den Kinderdorf-Mitarbeitenden auch manchmal Grenzen auf: Viele Kinder unterstützen die Eltern weiter oder wollen schnellstmöglich wieder nach Hause – manchmal ungeachtet der schwierigen Umstände. „Es gibt schon Situationen, in denen man kein gutes Gefühl hat, die Kinder wieder nach Hause zu lassen“, sagt Simone Glas. Doch das letzte Wort haben in der Regel die Eltern.

Iris Wassermann, die das Märkische Kinderdorf seit 2010 leitet, kennt diese Momente auch. Doch in den meisten Fällen darf sie verfolgen, wie die Kinder ihren eigenen Weg finden. „Wenn sie hier rausgehen, wissen sie, dass sie es anders können als die Eltern – diese innere Ruhe ist viel wert.“ Und Heike Golze, die seit 1973 im Kinderdorf arbeitet und eigentlich schon im Ruhestand ist, ergänzt: „Hier weiß man, dass man ein Stück beitragen kann und wofür man da ist. Ich hätte nichts anderes machen wollen.“

