Märkisches Kinderdorf sucht Helfer für den Herbstputz

Ludwigsfelde

Das Märkische Kinderdorf in Ludwigsfelde veranstaltet am Sonnabend, dem 6. November, wieder seinen traditionellen Herbstputz. Bei der Aktion geht es darum, das Gelände in der Salvador-Allende-Straße vom Herbstlaub zu befreien. Kinder und Erzieher suchen dabei noch nach Freiwilligen, die sich am Herbstputz beteiligen wollen – möglichst sogar mit selbst mitgebrachten Gartengeräten. Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr. Als Belohnung für die Mühen verspricht das Märkische Kinderdorf den fleißigen Helfern heiße Getränke und Grillwürste.

Von Johanna Apel