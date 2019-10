Kiss und Kickboxen: Eine Nacht im Diedersdorfer Oktoberfestzelt

Diedersdorf

Eine Gerade, jetzt das Knie. Immer wieder feuert Trainer Armid Abd Rabo seinen Schützling Walid El Harchaoui an. Es ist Sonntagnacht im Diedersdorfer Oktoberfestzelt. Hier regiert nicht das Mass-Trinken, sondern die „Majesty of Prussia“ – die Fightnight der World Kickboxing and Karate Union (WKU).

El Harchaoui führt mit dem Jab den Kampf an. Immer wieder landet er Körpertreffer, und bricht die Deckung von seinem Kontrahenten Lars Hinkel. Hinkel greift mit dem High Kick an, und landet seinerseits Treffer. Leichte Vorteile liegen bei El Harchaoui, der oft die Initiative sucht.

Gekämpft wird je über drei Runden in einem vier Mann-Turnier. Der Sieger des Finales qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft, die im November ausgetragen wird. WKU-Präsident Klaus Nonnemacher ist zufrieden mit der Veranstaltung, die nicht nur sportlich beeindrucken sollte. Denn hammerhart spielte zudem die Kiss- Tribute-Band in den Pausen . „Es ist ein Kampfsportevent“, sagte Nonnemacher.

Auch Moderator Mola Adebisi kann boxen

Walid El Harchaoui und Lars Hinkel hatten sich bis zum Finale vorgekämpft. Moderator Mola Adebisi rief die Kämpfer in den Ring. Er selbst, bekannt aus Viva-Zeiten, hat eine besondere Affinität zum Kampfsport. Nicht zuletzt war er Promibox-Champion. So moderierte er bereits zum vierten Mal die Fightnight in Diedersdorf. Derzeit ist er mit vielen Projekten beschäftigt, sagte er. Dazu gehöre auch eine Strandbar in Duisburg. Sein Kommentar: „Ich bleibe verrückt.“

Den Veranstalter der Fightnight in Diedersdorf, Gerald Meinel, traf er im Rahmen seiner Moderation beim DSF – so kam es zu der Verbindung bei der Diedersdorfer Fightnight. Meinel war zufrieden mit seiner Veranstaltung, die Zuschauerzahlen hätten aber ungleich höher sein können. Ungünstig mag hier der Zeitpunkt gewirkt haben: die Sonntagnacht. Die Fightnight will er aber in Diedersdorf lassen, weil er Lokalmatador ist: in Zossen geboren, in Rangsdorf aufgewachsen.

Der frühere Viva-Moderatir Mola Adebisi moderierte den Kampfabend. Quelle: Krischan Orth

„Vielleicht hätte ich auch Philosophie studieren sollen, dann würde ich besser kämpfen“, scherzt Adebisi, als er Lars Hinkel aus Mainz in den Ring ruft. Hinkel ist Lehramtsstudent für die Fächer Sozialkunde und Philosophie. „Ich habe den Kampf kurzfristig angenommen“, erklärte Hinkel. Kaum anders war es Walid El Harchaoui ergangen. Der ausgebildete Schreiner aus Mannheim hat sich auch nicht direkt auf einen Gegner vorbereitet.

In der zweiten Runde ging es schließlich um alles. Beide Kämpfer wussten, dass sie punktemäßig sehr nahe beieinander liegen. Die Trainer feuern ihre Schützlinge darum immer wieder an. „Der war drin“, ruft Thilo Schneider, Trainer von Lars Hinkel, selbst Welt- und Europameister im Thaiboxen.

Das war eine Aufmunterung, denn in der zweiten Runde erlitt Hinkel einen harten Treffer auf das Nasenbein. Er musste daher durch den Mund atmen. El Harchaoui indessen sah hier seine Chance den Kampf frühzeitig zu beenden. Hinkel ließ sich aber nicht stellen, und konterte durch die offenere Deckung seines Kontrahenten, um seinerseits Punkt zu sammeln.

Der Finalkampf: Walid El Harchaoui (l.) blockt den Kick von Lars Hinkel. El Harchaoui konnte den Fight am Ende für sich entscheiden. Quelle: Krischan Orth

„Es war ein guter Kampf“, sagte Ringrichter Günther Kogucik, der sehr souverän durch alle Kämpfe führte. Wäre der Fight länger als drei Runden gegangen, hätte er wahrscheinlich aufgrund der Verletzung Hinkels abbrechen müssen, sagte Kogucik, ehemals Bundestrainer der Karate-Nationalmannschaft. Abbrechen musste er im letzten Kampf des Abends, als Andrei Pisari, Europameister in der Klasse bis 67 Kilogramm, seinen überforderten Gegner in der zweiten Runde auf die Bretter schickte.

Zwischen El Harchaoui und Hinkel aber ging es doch noch in die dritte Runde. Beide suchten jetzt die Entscheidung. Hinkel mobilisierte seine Kraftreserven, es war ein offener Schlagabtausch. Kurz vor dem Ende der Runde, gelang ihm im Konter ein Wirkungstreffer bei El Harchaoui, der kurz benommen wirkte. Das Publikum, sonst eher verhalten, feuerte die Kämpfer an.

„Gut, dass ich nicht Ringrichter bin“, kommentierte Adebisi den Kampf. Mit einer Zwei-zu-eins-Entscheidung stimmten die Ringrichter schließlich für El Harchaoui. „Ich habe drei Runden alles gegeben“, sagte er. Sieger El Harchaoui darf nun bei den Deutschen Meisterschaften antreten.

