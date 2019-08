Ludwigsfelde

Ein 53-Jähriger befuhr am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit einem Pkw Hyundai die Ringstraße in Ludwigsfelde aus Richtung Potsdamer Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er mit seinem Wagen nach links in die Gegenfahrbahn ab und streifte einen entgegenkommenden Linienbus. Der 51-jährige Fahrer des Busses versuchte noch auszuweichen, indem er auf den unbefestigten Streifen neben der Fahrbahn fuhr.

Trotzdem kam es zur Kollision. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne anzuhalten, vom Unfallort. Kurz darauf erschien die Beifahrerin des Unfallverursachers mit einem anderen Fahrzeug an der Unfallstelle. Da der Busfahrer aber ausschließen konnte, dass die Frau mit diesem Fahrzeug den Unfall verursacht hatte, ergaben weitere Ermittlungen, dass der 53-Jährige nach Hause gefahren war und dies ein Ablenkungsmanöver sein sollte.

Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,64 Promille ergab. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und fertigten eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Von MAZonline