Ludwigsfelde

Ein im Wagen verbautes Notrufsystem meldete am vergangenen Samstag gegen 15.10 Uhr der Volvo-Notrufzentrale einen Unfall auf der Bundesautobahn 10 an der Anschlussstelle Ludwigsfelde West in Richtung Frankfurt/Oder.

Keine Fahrerlaubnis

Die alarmierte Autobahnpolizei fand daraufhin vor Ort einen Pkw, der sich wegen überhöhter Geschwindigkeit beim Verlassen der Autobahn an der Ausfahrt überschlagen hatte.

Anzeige

Der 34-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und wollte sich von seiner Lebensgefährtin vom Unfallort abholen lassen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sondern gerade dabei, diese zu erwerben.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline