Mercedes-Benz Ludwigsfelde will 35-Stunden-Woche einführen

Ludwigsfelde

Im Ludwigsfelder Mercedes-Benz-Werk soll in den kommenden Jahren die 35-Stunden-Woche gelten. Das gab der Konzern am Donnerstagmorgen bekannt. Demnach soll die Arbeitszeit im Ludwigsfelder Werk bereits ab 2022 von derzeit 38 Stunden in der Woche auf 36 Stunden reduziert werden. Ab dem Jahr 2027 soll sie dann um eine weitere Stunde auf 35 gesenkt werden.

Betriebsrat: „Historisches Ergebnis“

Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung werden die Mitarbeiter also künftig eine Arbeitszeit auf West-Niveau haben. „Das ist ein historisches Ergebnis für den Standort, vor allem aber für unsere Beschäftigten“, heißt es aus dem Betriebsrat Ludwigsfelde. „Wir haben viele Jahre dafür gekämpft, dass die Arbeitszeit an den Tarif West angeglichen wird und das dem VAN-Vorstand gegenüber immer wieder kundgetan“.

Die Beschäftigten hätten die Angleichung „nach all der Zeit mehr als verdient“ – denn sie hätten den Betriebsrat im Kampf um die Angleichung nicht nur in diesem Jahr „tatkräftig“ unterstützt. Entsprechend gebühre ihnen der Dank. „Wir bedanken uns aber auch bei allen Beteiligten von Unternehmensseite für die fairen und zielführenden Verhandlungen und die daraus resultierende Vereinbarung“, so der Betriebsrat.

West-Niveau bei der Arbeitszeit

Auch Marcus Breitschwerdt, Leiter von Mercedes-Benz Vans äußerte sich zu der Angleichung: „Die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens“, sagte er. „Wir gleichen jetzt schrittweise die Arbeitszeit zwischen Ost und West an und sichern gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes“. Damit stelle der Konzern Ludwigsfelde – nach der Entscheidung zur nächsten Generation E-Sprinter – noch besser für die Zukunft auf.

Etwa 2000 Beschäftigte arbeiten derzeit im Ludwigsfelder Mercedes-Benz-Werk. Hier produzieren sie die offenen Baumuster des Sprinters. Wie Werkleiter Markus Keicher vor wenigen Wochen der MAZ erklärte, steht die Zukunft dabei auf E-Mobilität: Ab 2023 könnten die ersten E-Sprinter produziert werden.

Von Johanna Apel