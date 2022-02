Ludwigsfelde

Mehr als 50.000 fertiggestellte Fahrzeuge haben das Ludwigsfelder Mercedes-Benz-Werk im vergangenen Jahr verlassen. Das ist Teil der Jahresbilanz von Daimler, die das Unternehmen nun veröffentlicht hat.

„2021 war ein erfolgreiches und gleichzeitig herausforderndes Jahr“, resümiert Markus Keicher. Der Werkleiter des Ludwigsfelder Standorts weiter: „Wir sind stolz und zufrieden, dass wir im Werk Ludwigsfelde einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten konnten.“ Die Nachfrage nach Sprintern sei weiterhin sehr gut – vor allem, da die offenen Baumuster für Aufbauhersteller und Reisemobilanbieter interessant seien.

Coronakrise und Halbleitermangel

Dabei stand auch das Ludwigsfelder Werk – eine selbstständige Tochter des Daimler-Konzerns – im vergangenen Jahr vor einigen Herausforderungen: Zur Corona-Krise kam auch noch ein weltweiter Mangel an Halbleitern. Als Bestandteil von Mikrochips sind sie für die Autoindustrie von enormer Bedeutung. Bei Opel machte sich dieser Mangel so deutlich bemerkbar, dass das Werk in Eisenach zeitweise geschlossen wurde.

Im Ludwigsfelder Mercedes-Benz-Werk wird der Sprinter hergestellt. Quelle: Julian Stähle

So weit musste man bei Mercedes-Benz in Ludwigsfelde zwar nicht gehen – allerdings wurden auch dort die Schichten phasenweise heruntergefahren. Wie Keicher im November erklärte, sei das allerdings nicht mehr der Fall. Für 2022 geht das Unternehmen zwar weiterhin davon aus, dass sich die Lieferengpässe bei Halbleitern auch weiter auf den Markt auswirken werden. Allerdings werde sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr wohl stabilisieren, so die Prognose. Dabei setzt der Konzern beispielsweise auf weiterentwickelte Technologien oder auf mehrere Versorgungsquellen.

Drei Schichten in Ludwigsfelder Werk

Ein Blick ins vergangene Jahr zeigt auch: 2021 hat das Werk wieder den dauerhaften Drei-Schicht-Betrieb eingeführt. Das war durchgehend zuletzt bis Ende 2008 der Fall. Infolge der Finanzkrise war die Schichtzahl auf zwei reduziert worden. Nur bei Bedarf oder nur für kurze Zeit wurden die Schichten in Ludwigsfelde ausgeweitet. Ab Ostern ging es für die Autobauer jedoch wieder in drei Schichten weiter.

Insgesamt verzeichnet Mercedes Benz – nicht nur in Ludwigsfelde – gegenüber dem Jahr 2020 ein Plus: Lag der Umsatz des Unternehmens 2020 noch bei 154 Milliarden Euro, steigerte er sich 2021 auf 168 Milliarden Euro. Das macht sich auch in einer satten Dividende bemerkbar: Mehr als 5 Milliarden Euro werden an die Aktionäre ausgeschüttet.

Prämie für Ludwigsfelder Beschäftigte

Nach Unternehmensangaben sollen jedoch auch die Beschäftigen nicht leer ausgehen: Für das Jahr 2021 verspricht Mercedes-Benz Ludwigsfelde seinen Mitarbeitern eine „Rekordprämie“ von 3.000 Euro. Trotz Corona- und Halbleiterkrise sei ein „gutes Wirtschaftsergebnis“ erreicht worden, heißt es. Mit der Bonuszahlung bedanke man sich nun bei den Beschäftigten, die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen Einsatz zeigten.

Ob Drei-Schicht-Betrieb, oder Vorbereitungen für die E-Sprinter-Produktion: „Das alles war und bleibt auch nur möglich durch die konsequent hohe Leistung aller Mitarbeiter“, so Werkleiter Keicher. Die Auszahlung erfolgt mit dem Märzgehalt.

Mercedes-Benz setzt auf den E-Sprinter

In dem Werk blickt man gleichzeitig auch nach vorne: In den kommenden Jahren stehen die Zeichen auf E-Mobilität. Denn künftig soll dort der E-Sprinter vom Band rollen. „Wir haben bereits Ende des vergangenen Jahres mit den notwendigen Umbaumaßnahmen für die Produktion der nächsten Generation des E-Sprinter begonnen und bereiten unser Werk auf den Start der Elektromobilität vor“, so Keicher.

Wie bereits berichtet, rechnet das Unternehmen mit einem Produktionsstart dieser neuen Sprinter-Generation Ende 2023.

36-Stunden-Woche in Ludwigsfelde eingeführt

Für die Beschäftigten hat das Jahr 2022 noch mit einer ganz anderen Neuerung begonnen: Im Januar wurde im Ludwigsfelder Werk die 36-Stunden-Woche eingeführt. Wie bereits berichtet, gleicht der Konzern dort schrittweise die Arbeitszeit an West-Niveau an. Während sie nun zunächst bei 36 Stunden liegt, soll sie ab dem Jahr 2027 um eine weitere Stunde auf 35 gesenkt werden.

