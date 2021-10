Ludwigsfelde

Es ist ein Surren und Rattern, ein stetes Hin und Her und Hand in Hand. Wer die Montagehalle des Mercedes-Werks in Ludwigsfelde betritt, der fühlt sich zunächst wie inmitten eines Ameisenhaufens. Überall Bewegung, auf den ersten Blick ein großes Durcheinander. Doch man merkt schnell: Jeder Handgriff, jeder Schritt und jeder Mucks einer Maschine ist Teil eines genau choreografierten Prozesses.

Seit 2006 wird dort der Mercedes Sprinter produziert, das aktuelle Modell seit 2018. Dabei handelt es sich stets um die offene Bauweise des Transporters. Heißt, im Werk werden Pritschenwagen oder ein die Grundgefährte gefertigt, die durch weitere Hersteller ausgestattet und fertiggebaut wird werden. Aus ihnen werden dann Kranken- oder Kühlwagen, Wohnmobile und Postautos, Fahrzeuge für Bauunternehmen, die Feuerwehr oder die Schweizer Armee.

Rund 2000 Mitarbeiter hat das Mercedes-Werk in Ludwigsfelde. Quelle: Julian Stähle

Von den täglich mehr als 250 fertiggestellten Sprintern gleicht eigentlich keiner dem anderen. Grund sind die unterschiedlichsten Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der insgesamt mehr als 50 Baumuster – das fängt bei der Auswahl an unterschiedlichen Tonnagen und Radständen an, geht über Einzel- und Doppelkabinen, Rechts- und Linkslenker, Automatik- und Schaltgetriebe, Standardscheiben und integrierte Kameratechnik und vieles mehr hinaus.

Vom Rohbau und der Lackiererei in die Montagehalle

Der Weg zum fertigen Sprinter beginnt in der Montagehalle aber immer gleich: mit einer nackten Karosse, die von oben zum ersten Arbeitsstand hereinschwebt. Sie hat schon einiges an Weg hinter sich. Im Rohbau wurde sie zusammengeschweißt gestanzt und geklebt, in der Lackiererei mehrfach mit der gewünschten Farbe versehen.

Derzeit wird im Mercedes-Werk Ludwigsfelde im Dreischicht-Betrieb produziert. Quelle: Julian Stähle

„Überwiegend sind sie weiß. Wir bieten jedoch mehr als 250 verschiedene Farben an zu denen die Standards wie schwarz, rot, grün und so weiter zählen aber auch Sonderlackierungen je nach Kundenwunsch. Ab und an ist auch etwas Außergewöhnliches dabei: zum Beispiel ein rosalackierter Wagen für einen Eislieferanten aus England“, erläutert Christoph Müller, Assistent der Geschäftsführung. Ludwigsfelde ist der einzige Mercedes-Standort in Europa, der diese Modelle produziert. Die Sprinter gehen sowohl in den deutschen und europäischen Markt, als auch nach Übersee.

Bis es so weit ist, müssen die Fahrzeuge aber zusammengebaut werden – und bevor das losgeht, wird die Karosse erst einmal auseinandergenommen. An einem Demontagestand werden die Türen entfernt und auf ein Türengehänge montiert. Das ist nötig, damit die Monteure unkompliziert das Innenleben und die Ausstattung einbauen können, die Türen dabei nicht stören oder beschädigt werden.

Während die Karosse nun an einem sogenannten C-Gehänge auf dem Hängebahnsystem der Haupt-Montagelinie voran fährt, mit Kabeln, Armaturen und Cockpit ausgestattet wird, laufen die Türen auf eine Nebenstrecke. Dort versehen sie die Werksmitarbeiter mit Scheiben, Dichtungen, Armaturen und Schließtechnik. Am Ende wird die Tür wieder genau an das Fahrzeug montiert, von dem sie ursprünglich stammt.

Fahrerlose Transporteinheiten, sogenannte FTS, sorgen für einen effizienten Ablauf im Werk und liefern Teile direkt an die Montagestände. Quelle: Julian Stähle

Während die Mitarbeiter fleißig schrauben, drehen und montieren, fahren fast lautlos kleine Wagen und Züge umher. Über Sensoren am Boden werden diese fahrerlosen Transporteinheiten, kurz FTS, wie man hier sagt, geleitet. Sie transportieren Schrauben, Muttern, Dichtungsringe und alles an den benötigten Platz, was zur Montage der Sprinter gebraucht wird – und zwar genau nach Bedarf abgezählt.

„So sind immer genau die Teile am Montagestand, die direkt verbaut werden“, erklärt Thomas Wilde. Er ist Meister für Instandhaltung und hat ein wachsames Auge auf die Technik auf und neben den Produktionslinien, er und sein Team kümmern sich um die Wartung und Reparatur – vom Leuchtmittel bis zur Robotertechnik. „Wir halten hier den Laden am Laufen“, sagt der 47-Jährige. Die automatisierten Abläufe sorgen dabei für besonders hohe Effizienz, erläutert er. Abseits der Montagestrecke im Obergeschoss können er und sein Team jede Maschine und jedes FTS überwachen. Gibt es ein Problem, zeigt ein Signal sofort, wo gehandelt werden muss.

Thomas Wilde, Meister Instandhaltung. Quelle: Julian Stähle

Seit 20 Jahren arbeitet Thomas Wilde schon im Mercedes-Werk. Hat hier seine Ausbildung gemacht, ist dann als Industrie-Elektroniker eingestiegen und hat seinen Meister in Instandhaltung gemacht. Damit ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der am Standort ebenfalls als Elektriker und Instandhaltungs-Meister gearbeitet hat. „Er hat viel erzählt und wenn ich dabei war, auch mal einen Schaltkasten aufgemacht. So hat man Lust auf den Beruf bekommen“, erzählt der Ludwigsfelder.

Mercedes: Ein wichtiger Arbeitgeber in Ludwigsfelde

Das Mercedes-Werk ist für einige ein Familienarbeitgeber. Hier arbeiten verschiedene Generationen einer Familie ebenso wie Geschwister zusammen im Betrieb. „So zahlreich wie bei Daimler in Baden-Württemberg ist das aber bei uns noch nicht“, sagt Torsten Schulz und lacht.

Torsten Schulz, Meister in der Fahrwerkslinie. Quelle: Julian Stähle

Der 58-Jährige gehört zu den langjährigen Mitarbeitern von Mercedes. Heute ist er Meister in der Fahrwerkslinie. Noch zu DDR-Zeiten lernte er in den IFA-Werken in Ludwigsfelde Karosseriebau, arbeitete dann in der Schweißerei, kehrte nach der Armeezeit zurück und machte noch vor der Wende seinen Meister. „Die Reise von der DDR über die Wende bis ,zum Daimler‘ hat immer bedeutet, dass es sich weiter verbessert hat“, sagt er.

Es gibt einige unter den rund 2000 Mitarbeitern im Ludwigsfelder Mercedes-Werk, die eine ähnliche Berufsbiografie haben, dem Autobau am Standort lange verbunden sind. Genau darin liegt für Werksleiter Markus Keicher eine Stärke „Wir sind ein historisch gewachsener Automobilstandort und haben einen sehr hohen Anteil an Facharbeitern“, sagt er.

Ein Bild aus dem Jahr 1985: Die Jugendbrigade "Junge Sozialisten" montieren Achsen für den W50 am modernen Montageband im IFA Autowerk Ludwigsfelde. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Denn die Geschichte von Mercedes geht bis in die 1930er Jahre zurück, als das Daimler-Benz Flugmotorenwerk Genshagen gegründet wurde. 1952 nahmen die Industriewerke Ludwigsfelde den Betrieb auf. Zunächst für die Produktion von Schiffsmotoren, ab 1953 liefen Motorroller vom Band. Liebhaber kennen sie noch heute unter den Namen Troll, Pitty, Berlin und Troll. 1962 begann dann der Bau von Lastwagen.

Ludwigsfelde ist traditionsreicher Autobau-Standort

Die Produktion der IFA-Fahrzeuge war eine Erfolgsgeschichte. Zu Hochzeiten arbeiteten mehr als 10.000 Menschen im Werk in Ludwigsfelde. Mit dem Ende der DDR stand die Belegschaft vor großen Unsicherheiten. Bereits 1991 begann Daimler-Benz mit der Zusammenarbeit am Standort und investierte. Heute ist das Werk einer der wichtigsten Industrie-Arbeitgeber Brandenburgs und das viertgrößte Transporter-Montagewerk des Konzerns weltweit.

Und für Keicher hat der Standort reichlich Potenzial. Er arbeitet schon seit 1998 im Konzern, war bereits in Untertürkheim, Berlin, Stuttgart und China tätig. Zuletzt hat er das Werk in Bremen geleitet. Im April 2020 übernahm er das Steuer des, wie er es nennt, „Schnellboots Ludwigsfelde“. „Die Größe des Werks ist überschaubarer. Man kann unkomplizierter und schneller Dinge umsetzen und ausprobieren“, sagt Markus Keicher.

Dabei geht es zum Beispiel um die Etablierung neuer und digitaler Prozesse. In jüngster Vergangenheit wurden in Ludwigsfelde virtuelle Teststrecken umgesetzt ebenso wie die papierlose Fabrik – das heißt, es wird an den Montageplätzen rein digital mit Monitoren und ohne Akten gearbeitet.

Gerüchte um Werksschließung im Sommer 2020

Trotz all dieser Vorzüge wurde Ludwigsfelde im Frühsommer 2020 von einem Beben erschüttert. Es wurde von der Schließung des Standorts gemunkelt. Entsprechende Schlagzeilen sorgten bei vielen für Verunsicherung. „Für mich war das nur die übliche Gerüchteküche“, sagt Torsten Schulz in der Rückschau. Der 58-Jährige ist auch Betriebsrat und Meistersprecher. Er sagt, man wisse an der Spitze schon, was man am Standort habe.

Ein mulmiges Gefühl blieb dennoch. Mit einer Nachricht Ende März dieses Jahres kam aber große Erleichterung und auch Aufbruchstimmung auf. Ludwigsfelde wurde auserkoren, in Zukunft den vollelektrischen E-Sprinter zu produzieren. „Das war ein gewaltiger Schritt für den Standort und wird ein Quantensprung, auf den wir uns freuen“, sagt Keicher.

Das Einsetzen der Frontscheibe wird komplett von einem Roboter übernommen. Quelle: Julian Stähle

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen. Im zweiten Halbjahr 2023 soll die Produktion im US-amerikanischen Werk in Charleston starten, anschließend folgen sukzessive in Düsseldorf und Ludwigsfelde. Erste Weiterbildungen haben in Ludwigsfelde schon begonnen, bei denen die Fachkräfte fit für die Hochvolt-Technik gemacht werden. Viel könne man noch nicht verraten, sagt Werksleiter Keicher. „Aber wir haben jetzt schon mit den ersten Umbaumaßnahmen begonnen.“

Eine vollautomatische Hochzeit: Hier werden Karosse und Antriebsblock miteinander vereint. Quelle: Julian Stähle

Noch steht aber die Produktion des klassischen Sprinters mit Verbrennungsmotor im Fokus. 100 Fahrzeuge wurden seit dem Morgen gefertigt, wie eine Anzeige über den Köpfen der Werksarbeiter beim Cockpit-Einbau verrät, als um 14 Uhr der Schichtwechsel ansteht. Für Schulz heißt das: Der Arbeitstag beginnt.

Er schaut erst einmal bei seinen Mitarbeitern vorbei, ob an den verschiedenen Stationen auch alles rund läuft. In seinem Zuständigkeitsbereich werden beispielsweise die Reifen aufgezogen, Bremsen eingestellt, Kühlflüssigkeiten, Öl und die erste kleine Tankfüllung ins Fahrzeug gefüllt – und natürlich auch die Türen wieder eingesetzt.

Montage der Reifen. Quelle: Julian Stähle

Vor all diesen Schritten steht aber ein ganz elementarer Produktionsschritt: die Hochzeit. Darunter versteht man im Fahrzeugbau das Zusammenführen des Antriebsstrangs mit der Karosserie. Auch das passiert komplett automatisch. Knapp vier Minuten dauert die Technik-Vermählung. Und dann geht es auch schon weiter. Eine recht nüchterne Sache also.

Mercedes in Ludwigsfelde: Werksarbeit mit Wohlfühlfaktor

Am Ambiente soll es zwischen all diesen komplexen Prozessen aber nicht mangeln. Daher versucht Mercedes in Ludwigsfelde auch im strengen Takt der Fabrikarbeit den Wohlfühlfaktor möglichst groß zu halten. Das beginnt bei zahlreichen großgewachsenen Pflanzen und Palmen in der Werkshalle, Team-Räumen, in die man sich zurückziehen kann, und umfasst auch einen Tischkicker für ein kurzes Pausenmatch.

Ansicht aus der Montagehalle. Quelle: Julian Stähle

„Die Leute sollen in ihrer Pause auch mal abschalten können. Das Wohl der Mitarbeiter steht an erster Stelle“, sagt Thomas Wilde. Daher gibt es auch Angebote über die Werkshalle hinaus – von Sportangeboten wie dem SG Stern bis zur Kinderbetreuung in der Sternchen-Kita.

750 Meter bis zum fertigen Mercedes-Sprinter

Mittlerweile läuft der Sprinter langsam in die Zielgerade ein. Nach 750 Metern Montagelinie, 70 Stationen und zahlreichen Handgriffen ist nun Zeit für das Durchlaufen von Prüfständen und den ersten Motorstart gekommen. Für den Weg zur letzten Station darf jeder Sprinter dann das Fließband verlassen und aus eigener Motorkraft in den sogenannten Finish-Bereich fahren. Hier befindet sich ein Lichttunnel, der noch einmal jeden Kratzer und jede Delle sichtbar machen kann.

Wenn alles passt, dann geht es raus aus der Halle und ab auf den Hof. Meist müssen die Sprinter nur einen Tag auf dem Verladeplatz weilen, bis sie per Truck abgeholt und zu ihrem Bestimmungsort gebracht werden – sei es in Deutschland, Europa oder irgendwo anders auf der Welt.

Von Nadine Pensold