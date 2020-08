Ludwigsfelde

Für Aufregung sorgte am Ende der Woche in Ludwigsfelde ein Bericht des MB Passion Blogs, wonach das Sprinter-Werk von Mercedes in Ludwigsfelde neben internationalen Standorten einer der drei deutschen sei, über dessen Weiterbetrieb in der Konzernspitze nachgedacht werde. Dort heißt es wörtlich: „Zur Diskussion stehen – neben dem smart-Werk in Hambach – die Pkw-Produktion in Iracemápolis in Brasilien, das neue Motorenwerk im polnischen Jawor wie auch das Werk im mexikanischen Aguascalientes. Ebenso gibt es drei mögliche Kandidaten in Deutschland: die Komponenten-Werke in Hamburg und Berlin sowie die Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde.“

SPD-Politiker fordert Standortsicherung

Diese Schließungspläne waren auch beim SPD-Landtagsabgeordneten Helmut Barthel gelandet. Der Fraktionssprecher für Wirtschaft und Digitales reagierte am Freitag sofort mit einer Presseerklärung unter dem Titel „Mercedes-Benz-Standort in Ludwigsfelde muss erhalten bleiben“. Ludwigsfelde habe nicht nur eine lange industrielle Tradition, sondern sei heute erfolgreicher Standort im Daimler-Konzern, so Barthel. Mit modernen Fertigungslinien habe sich das Werk „zum Vorzeigeobjekt in Sachen kollaborativer Fertigung entwickelt, das heißt in der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter“.

Anzeige

Transporter mit Elektroantrieb hat Chancen

Zur Senkung der CO2-Emission in deutschen Innenstädten biete es sich an, auf kleine Transporter mit Elektroantrieb zu setzen, meint Barthel, darin stecke auch für Ludwigsfelde großes Potenzial. Der Mann aus dem Landtag erklärt: „Ich erwarte daher den Erhalt des Standortes, der eine große Bedeutung für die Region und Ostdeutschland insgesamt hat.“ Das Land habe dem Werk stets hilfreich zur Seite gestanden. Auch jetzt werde er sich der Landesregierung gegenüber dafür einsetzen, dass Mercedes in Ludwigsfelde künftig weiter in Sachen Forschung und Entwicklung unterstützt werde, so Barthel zu dem 2.000 Mitarbeiter zählenden Betrieb.

Weitere MAZ+ Artikel

Haltlose Spekulation

Auf die MAZ-Frage zu möglichen Überlegungen, neben internationalen und nationalen Standorten auch das Werk Ludwigsfelde zu schließen, kommt aus der Pressestelle in Stuttgart die Erklärung von Unternehmenssprecherin Silke Walters: „Wir kommentieren Medienspekulationen grundsätzlich nicht – zumal diese haltlos sind.“ Das gelte auch für die Veröffentlichung in dem genannten Blog, „der sich unter anderem auf einen Bericht im Manager Magazin vom Juli beziehe“, so Walters.

Landtagsmitglied Barthel erklärte angesichts dieser Antwort aus Stuttgart: „Wenn das so ist, dann muss der Konzern seine Kommunikationspolitik überdenken.“

Von Jutta Abromeit